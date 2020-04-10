Энергетика
РБКМексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США
Мексика согласилась подключиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на условии отказа от добычи 100 тыс. барр. в сутки, передает Reuters со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Остальную часть доли Мексики в сокращении добычи возьмут на себя Соединенные Штаты.
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Комментарии
Общество
Назван ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
В случае наиболее благоприятного развития ситуации с COVID-19 в России эпидемия может закончиться в июне.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:38
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Происшествия
Шестеро зараженных коронавирусом рязанцев подключены к аппарату ИВЛ
Шестеро жителей Рязанской области, зараженных коронавирусом, подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
YA62.ru 05:59
Происшествия
В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру
При загадочных обстоятельствах неизвестный убил трех женщин, а потом поджег квартиру, где они находились.
Российская газета 05:51
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
В марте пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что возможность отмены парада Победы в Москве рассматривается в связи с коронавирусом, однако окончательного решения по этому вопросу на тот момент принято не было.
Газета.Ru вчера в 11:24
Происшествия
В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия
Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица.
REGNUM 06:40
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков.
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
Здоровье
В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 тысячи
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели.
Lenta.ru вчера в 05:39
Общество
Комендантский час в Турции спровоцировал драки у продуктовых магазинов
Неожиданно введенный комендантский час в городах Турции привел к беспорядкам в стране.
Millionaire.ru 05:57
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
Назван способ получения пропуска в Москве и Подмосковье без мобильника
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, как жители столицы, не имеющие мобильного телефона и выхода в сеть Интернет, могут заказать пропуск для передвижения по городу, который теперь будет необходим с 15 апреля для любых поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец 04:06
Политика
Зеленский пообещал миллион долларов за изобретение вакцины от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавирусной инфекции, заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
РИА Новости 06:16
Общество
В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом
По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Экономика
Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии
Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg.
Вести.Ru 09 апреля в 06:25
Армия и оружие
В Вооруженных силах Украины один человек умер от коронавируса
"На 07.00 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один летальный", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 05:42
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Piter.tv 10 апреля в 07:01
Гаджеты
Новым LG VELVET станет первым смартфоном LG с уникальным дизайном
Южнокорейская компания LG рассекретила дизайн новых смартфонов, однако точные характеристики не назывались.
Rusargument 04:04
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
Происшествия
В Ульяновской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом
В субботу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что за последние сутки в России подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, в том числе 22 – в Ульяновской области.
РИА Новости вчера в 07:39
Кино
Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала
Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву.
iReactor вчера в 16:06
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 10 тысяч
За минувшие сутки выявлено более 1300 новых случаев. Об этом сообщили утром в оперативном штабе.
Эхо Москвы 05:30
Общество
Китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса
Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани.
ФАН вчера в 14:01