Энергетика

РБКРБКМексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США

Мексика согласилась подключиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на условии отказа от добычи 100 тыс. барр. в сутки, передает Reuters со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Остальную часть доли Мексики в сокращении добычи возьмут на себя Соединенные Штаты.
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Трамп пояснил договорённости между США и Мексикой по добыче нефти

News.ru10 апреля в 18:09

США взяли на себя часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти

Интерфакс10 апреля в 15:28

США выполнят часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти

Газета.Ru10 апреля в 15:19

США взяли на себя часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти

Известия10 апреля в 15:31

Трамп: договоренности с Мексикой подразумевают некоторые сокращения нефтедобычи в США

ТАСС10 апреля в 15:41

Мексика сообщила о договоренности с США по сокращению добычи нефти

РИА Новости10 апреля в 09:05

Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США

РБК10 апреля в 08:59
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Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

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Шестеро зараженных коронавирусом рязанцев подключены к аппарату ИВЛ

Шестеро жителей Рязанской области, зараженных коронавирусом, подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
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В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру

При загадочных обстоятельствах неизвестный убил трех женщин, а потом поджег квартиру, где они находились.
Российская газета 05:51
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Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

В марте пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что возможность отмены парада Победы в Москве рассматривается в связи с коронавирусом, однако окончательного решения по этому вопросу на тот момент принято не было.
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Объяснена опасность коронавируса для курильщиков

Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков.
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Общество

В Москве вводят пропускной режим

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Газета.Ru 10 апреля в 12:54
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Здоровье

В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 тысячи

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели.
Lenta.ru вчера в 05:39
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Общество

Комендантский час в Турции спровоцировал драки у продуктовых магазинов

Неожиданно введенный комендантский час в городах Турции привел к беспорядкам в стране.
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Происшествия

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

ТАСС 05:49
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
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Общество

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Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, как жители столицы, не имеющие мобильного телефона и выхода в сеть Интернет, могут заказать пропуск для передвижения по городу, который теперь будет необходим с 15 апреля для любых поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец 04:06
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

ТАСС 04:50
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Политика

Зеленский пообещал миллион долларов за изобретение вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавирусной инфекции, заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
РИА Новости 06:16
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РИА Новости 06:18
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Известия 05:37
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Общество

В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом

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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
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Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
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Экономика

Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии

Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg.
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Армия и оружие

В Вооруженных силах Украины один человек умер от коронавируса

"На 07.00 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один летальный", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 05:42
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Новым LG VELVET станет первым смартфоном LG с уникальным дизайном

Южнокорейская компания LG рассекретила дизайн новых смартфонов, однако точные характеристики не назывались.
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Экономика

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Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
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В Ульяновской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом

В субботу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что за последние сутки в России подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, в том числе 22 – в Ульяновской области.
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Кино

Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала

Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 10 тысяч

За минувшие сутки выявлено более 1300 новых случаев. Об этом сообщили утром в оперативном штабе.
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Общество

Китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани.
ФАН вчера в 14:01
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