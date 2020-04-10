Мексика согласилась подключиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на условии отказа от добычи 100 тыс. барр. в сутки, передает Reuters со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Остальную часть доли Мексики в сокращении добычи возьмут на себя Соединенные Штаты.

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Происшествия Шестеро зараженных коронавирусом рязанцев подключены к аппарату ИВЛ Шестеро жителей Рязанской области, зараженных коронавирусом, подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Происшествия В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица.

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Политика Зеленский пообещал миллион долларов за изобретение вакцины от COVID-19 Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавирусной инфекции, заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. 2

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Армия и оружие В Вооруженных силах Украины один человек умер от коронавируса "На 07.00 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один летальный", - говорится в сообщении.

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Происшествия В Ульяновской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом В субботу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что за последние сутки в России подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, в том числе 22 – в Ульяновской области. 4