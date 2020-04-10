Энергетика

Мой БрянскМой БрянскМексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США

Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Мексика согласовала сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.
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Известия10 апреля в 15:31

Мексика сообщила о договоренности с США по сокращению добычи нефти

РИА Новости10 апреля в 09:05

Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США

РБК10 апреля в 08:59
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