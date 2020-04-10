Мексика согласилась подключиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на условии отказа от добычи 100 тыс. барр. в сутки, передает Reuters со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Остальную часть доли Мексики в сокращении добычи возьмут на себя Соединенные Штаты.

Общество В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Общество Установлены правила возврата туроператорами денег туристам Постановлением Правительства от 08.04.2020 № 461 определены правила возврата операторами денежных средств туристам, которые не смогли воспользоваться путевками из-за коронавируса.

Общество Путин уволил главного следователя МВД Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.

Общество Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.

Общество Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Экономика Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка Правительство России завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Общество Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.

Политика В Швеции призвали возобновить санкции против России Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Общество В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.