Энергетика
РБКМексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США
Мексика согласилась подключиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на условии отказа от добычи 100 тыс. барр. в сутки, передает Reuters со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Остальную часть доли Мексики в сокращении добычи возьмут на себя Соединенные Штаты.
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