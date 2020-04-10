Энергетика

Газета.RuГазета.RuМексика согласовала с США снижение добычи нефти

Мексика снизит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки вместо 350 тыс. в рамках сделки ОПЕК+, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции. Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор.
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