Энергетика
Газета.RuМексика согласовала с США снижение добычи нефти
Мексика снизит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки вместо 350 тыс. в рамках сделки ОПЕК+, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции. Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор.
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Общество
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В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
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