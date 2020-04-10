Общество

Газета.RuГазета.RuМексика согласовала с США снижение добычи нефти

Мексика снизит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки вместо 350 тыс. в рамках сделки ОПЕК+, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции. Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор.
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В Кремле прокомментировали согласие Мексики на сокращение добычи нефти

Известия09:28

Рубль не отреагировал на согласие Мексики снизить свою нефтедобычу на 100 тыс. б/с

Интерфакс09:11

Мексика согласовала с США снижение добычи нефти

Газета.Ru08:41

Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США

РБК08:59

Мексика достигла соглашения с ОПЕК+ и США о сокращении добычи

ТАСС08:44

Мексика договорилась с США о снижении добычи нефти на 100 тысяч баррелей

News.ru08:42

Мексика сообщила о договоренности с США по сокращению добычи нефти

РИА Новости09:05
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Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
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На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
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Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
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В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти

Американский президент Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом по нефтяной сделке, сообщили в Белом доме.
RT на русском вчера в 18:09
Энергетика

Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Москва 24 вчера в 23:42
Наука

Начало катастрофической потери биоразнообразия назначили на 2030 год

Если человечество не снизит выбросы углекислого газа, то уже к 2030 году начнется катастрофическая утрата биоразнообразия в тропиках, а к 2050 году этот процесс достигнет и умеренных широт.
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Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
Общество

ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
РИА Новости 08:54
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
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Общество

В Омске продлевается режим самоизоляции

В Омске и Омской области власти решили продлить режим самоизоляции.
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В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены

В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
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Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
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После родов Ида сразу задалась целью привести фигуру в норму, но процесс шел медленно.
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Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Армия и оружие

США заявили о перехвате российских Ил-38 в районе Аляски

Самолеты вошли в зону идентификации ПВО Аляски. Истребители США перехватили российские Ил-38 в районе Берингова моря.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
Общество

В Башкирии нарушителей самоизоляции начнут штрафовать с 10 апреля

С 10 апреля в Башкортостане по поручению Радия Хабирова начнут усиленно привлекать к административной ответственности тех, кто не соблюдает самоизоляцию.
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Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
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Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба

Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
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В Испании готовятся к летнему сезону без туристов

Правительство Испании готовится к летнему сезону – предполагается, что он пройдет без приезда иностранных туристов из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса.
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Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
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Авто

Назвали 5 производителей нержавеющих автомобилей

Следом на третьей позиции идут автомобили марки Volvo. Производитель обрабатывает кузов транспортных средств с помощью горячей оцинковки.
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Общество

Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса.
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Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
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Минздрав назвал самое доступное средство для профилактики коронавируса

По информации Минздрава, обычная поваренная соль может служить отличным средством профилактики коронавируса.
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ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны

Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.
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Футболисты «Локомотива» согласились на сокращение зарплат

Игроки московского футбольного клуба "Локомотив" договорились о снижении зарплат в условиях пандемии коронавируса, сообщил главный тренер команды Юрий Семин.
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Haval заменит рамный внедорожник Hover

Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.
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Рустам Минниханов поручил усилить количество патрулей в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить патрулирование городов республики в режиме самоизоляции, сообщает пресс-секретарь татарстанского лидера Лилия Галимова.
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Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

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