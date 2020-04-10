Энергетика
Вестник КавказаМексика и США договорились сократить добычу нефти
В рамках сделки ОПЕК + Мексика пойдет на сокращение добычи нефти на 100 тыс баррелей в сутки вместо 350 тыс. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По его словам, данное решение согласовано с США.
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Комментарии
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Эксперт уверен, что в таких условиях риск новой вспышки инфекции крайне мал.
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РЕН ТВ вчера в 05:38
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Семьи получат выплату в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
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Волжская коммуна 10 апреля в 06:39
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В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
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РИА Новости 03:47
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В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
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Уральский меридиан вчера в 01:40
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Муж Нюши прокомментировал ее «воссоединение» с Егором Кридом
Рэпер Егор Крид впервые за несколько лет поговорил со своей экс-возлюбленной певицей Нюшей в прямом эфире.
Блокнот.ру вчера в 14:20
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В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 тысячи
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели.
Lenta.ru вчера в 05:39
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Известия 10 апреля в 20:59
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YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые сообщения о штрафах за карантин
Фальшивые уведомления о штрафах за нарушение самоизоляции стали получать россияне через мессенджеры и СМС-сообщения.
Волгоградская правда вчера в 22:33
Общество
В Курской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Курской области – губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:05
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Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
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В Петербурге за драку в «Макдональдсе» задержали «депутата-каратиста»
Позже удалось установить, что мужчина числится в должности инструктора карате в одном из спортклубов.
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Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Южнокорейская компания LG рассекретила дизайн новых смартфонов, однако точные характеристики не назывались.
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Коронавирус подозревают у жителя Карелии, вернувшегося с вахты
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Заразившаяся коронавирусом врач из Воронежа записала видеообращение
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За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
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Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
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Историк моды Васильев госпитализирован с пневмонией
Двустороннее воспаление легких диагностировали у телеведущего, историка моды Александра Васильева.
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Volkswagen пока не собирается отказываться от ДВС
Как сообщил в интервью изданию Autocar технический директор марки Матиас Рабе, Volkswagen пока не собирается отказываться от ДВС.
Motor вчера в 09:00
Общество
В Москве за неделю число больных пневмонией выросло в 2 раза
Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло в 2 раза.
Московский Комсомолец 04:22
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В Москве в воскресенье резко вырос индекс самоизоляции
В Москве утром в воскресенье был зафиксирован один из самых высоких индексов самоизоляции за время карантина.
Московский Комсомолец 02:57