Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаМексика и США договорились сократить добычу нефти

В рамках сделки ОПЕК + Мексика пойдет на сокращение добычи нефти на 100 тыс баррелей в сутки вместо 350 тыс. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По его словам, данное решение согласовано с США.
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