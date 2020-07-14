Энергетика
ТАССМексика в июле завершила участие в соглашении ОПЕК+
Мексика в июле завершила свое участие в соглашении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, сообщил министр нефти Алжира Абдельмаджид Аттар, председательствующий в конференции ОПЕК в этом году, выступая на пресс-конференции по итогам заседания министерского комитета по мониторингу исполнения сделки ОПЕК +.
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Мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется в преддверии смягчения ограничений
Вестник Кавказавчера в 02:07
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Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости 22:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости 05:20
Общество
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
Происшествия
12-летняя девочка пропала 16 июля в Иркутске
Полиция и волонтёры ищут 12-летнюю девочку Александру Белокурову, которая пропала 16 июля в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, сообщили ИА «ИрСити» 17 июля в пресс-службе полиции.
ИрСити 21:09
Политика
Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.
РИА Новости 21:02
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Политика
Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда 10:47
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Политика
Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время
Решение о назначении временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края будет принято президентом России в самое ближайшее время.
Ведомости 21:39
Армия и оружие
МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу
В случае передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу прекратит своё существование основополагающий акт Россия — НАТО.
RT на русском 02:38
Армия и оружие
Пентагон сообщил об испытаниях «супер-пупер» ракеты
Военные впервые подтвердили, что ракета, названная Трампом «супер-пупер» ракетой, во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз.
РБК 21:38
Общество
Установка памятника Ермаку в Тобольске вызвала споры
REGNUM вчера в 23:52
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Происшествия
На Сереброплавильном заводе в Барнауле произошёл пожар
В ночь с 16 на 17 июля барнаулец Евгений Кучинёв сообщил в своём facebook о возгорании здания на территории второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода.
ПолитСиб.Ру 22:55
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения
По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета 08:27
Армия и оружие
Армения и Азербайджан возобновили вооруженные столкновения на границе
Обстрелы в Тавушской области между военными Армении и Азербайджаном возобновились на границе Товузовского района Азербайджана и Тавушской области Армении.
Народные новости 00:34
Шоу-бизнес
Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты
Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской.
NewInform 03:53
Общество
Учёные выяснили причину аномальной жары в Сибири
Москва, 16 июля 2020, 09:28 — REGNUM Главной причиной аномальной жары в Сибири стала деятельность человека.
REGNUM 02:28
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 32 самолета-разведчика, отмечается в инфографике, которую публикует газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 20:05
Музыка
Губерниев станет ведущим «Славянского базара»
ProstoProSport 14:41
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
Кино
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»
Кристофер Нолан отказался выпускать "Довод" на международном рынке до премьеры в США, сообщает The Vulture.
РИА Новости 22:42
Здоровье
Топ-10 самых «дорогих» вакансий медиков в Томской области возглавили анестезиологи
Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru составили топ-10 вакансий с высокими зарплатами в профессиональной сфере «Медицина и фармацевтика» в Томской области.
КП - Томск 22:38
Происшествия
Мэрия подтвердила наличие свалки медицинских отходов в заброшенных гаражах
Специалисты администрации Южно-Сахалинска оперативно проверили поступившую 16 июля информацию о незаконной свалке медицинских отходов класса "Б" в заброшенных гаражах в северо-западной части областного центра.
Сахалин.Инфо 22:33
Футбол
Не всё потеряно. 5 клубов, которые ещё могут спасти сезон
Вряд ли "Реал" дважды оступится в последних турах Ла Лиги и выронит из рук чемпионство, но у "Барселоны" еще есть шанс спасти сезон, а у Сетьена — отложить восхождение на тренерский мостик Хави.
Soccer.ru 10:30
Политика
NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая
New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей.
Телеканал RTVI 01:57
Происшествия
В Красноярском крае похитили четырёхлетнего ребёнка
Красноярск, 16 июля 2020, 15:11 — REGNUM Уголовное дело по факту похищения четырёхлетнего ребенка возбуждено в Красноярском крае (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ — «Похищение несовершеннолетнего»).
REGNUM 08:11