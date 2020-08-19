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ТАСС
ТАСС

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.В источнике
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РИА Новости

Мексика хочет присоединиться к испытаниям российской вакцины от COVID-19

РИА Новости22:02
РБК

В Мексике сообщили об интересе к российской вакцине от коронавируса

РБК19:13
ТАСС

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

ТАСС17:49
Газета.Ru

Мексика заинтересовалась российской вакциной от COVID-19

Газета.Ru17:57
Интерфакс

Мексика захотела испытывать российскую вакцину от COVID-19

Интерфакс17:52
Российская газета

Власти Мексики заявили о заинтересованности в российской вакцине от COVID-19

Российская газета18:49
RT на русском

В Мексике заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

RT на русском17:18

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