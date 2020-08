Число обитаемых планет в нашей галактике может быть больше 10 тысяч

С вероятностью в 95% в Млечном Пути существуют десятки тысяч обитаемых миров статья Proceedings of the National Academy of Sciences Напомним, что около полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк создал формулу, по которой рассчитывается вероятность появления в Галактике внеземных цивилизаций.