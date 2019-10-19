Футбол

ЧемпионатЧемпионатМексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате

В 14-м туре чемпионата Мексики «Веракрус» принимал на своём поле «Тигрес». После стартового свистка футболисты хозяев остались на своих местах и демонстративно не участвовали в игре. Терпение гостей кончилось быстро, после чего они пошли в атаку и дважды отличились на третьей и пятой минутах.
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Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате

Чемпионат15:30

Игроки мексиканского клуба четыре минуты стояли во время матча и пропустили два мяча

Спорт-Экспресс02:51

Самый дикий матч в карьере Кариоки: соперники вышли на поле и просто стояли. И пропустили 2 гола

Sport24.ru06:30

Футболисты мексиканского клуба устроили акцию протеста, простояв 4 минуты

РИА Новости04:13

Мексиканская команда отказалась играть из-за долгов по зарплате

Metaratings04:33

Забастовка команды топ-лиги Мексики: не двигались 4 минуты, пропустили дважды, саркастически аплодировали сопернику

Sports.ru10:04

В Мексике игроки «Веракрус» вышли на поле, но отказались играть против «Тигрес» и пропустили три мяча за 8 минут

Bobsoccer01:27
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
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На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

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Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
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В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак.
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Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.
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Специалисты считают, что также возможно появление Aston Martin DBX с более мощным двигателем V12 объемом 5,2 литра и отдачей 750 л.с. Еще до премьеры кроссовера, компания Aston Martin представила ряд комплектов дополнительного оснащения.
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Джорджевичу диагностировано повреждение связок колена

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Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
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Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit

Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
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Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

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Под Киевом полицейские четыре часа пытали мужчину

Продолжались эти издевательства около четырёх часов.
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Украина признала невозможность отсоединения от энергосистемы России

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Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был замечен на тренировке команды.
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Один полицейский убил другого в Нальчике

Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.
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Появление армии Сирии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова советника турецкого президента Ясина Актая.
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Армия и оружие

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Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

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«Реал» минимально уступил «Майорке» в девятом туре Примеры

В матче девятого тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Майорка» в родных стенах победила мадридский «Реал».
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