Футбол
ЧемпионатМексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
В 14-м туре чемпионата Мексики «Веракрус» принимал на своём поле «Тигрес». После стартового свистка футболисты хозяев остались на своих местах и демонстративно не участвовали в игре. Терпение гостей кончилось быстро, после чего они пошли в атаку и дважды отличились на третьей и пятой минутах.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия
Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла
Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
РБК 16:40
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Происшествия
Пострадавший рассказал о прорыве дамбы в Красноярском крае
Пострадавший при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края Андрей Чаптыков рассказал, что происходило в зданиях общежития в момент трагедии.
Взгляд.ру 14:55
Общество
Умер Герой России вице-адмирал Михаил Моцак
В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак.
RT на русском 11:49
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая похвасталась фигурой после многодневного голодания
Gazeta.SPb вчера в 17:17
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 17 октября в 08:21
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.
REGNUM 13:25
Авто
Раскрыли внешность первого кроссовера Aston Martin DBX
Специалисты считают, что также возможно появление Aston Martin DBX с более мощным двигателем V12 объемом 5,2 литра и отдачей 750 л.с. Еще до премьеры кроссовера, компания Aston Martin представила ряд комплектов дополнительного оснащения.
Тарантас Ньюс вчера в 18:10
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Газета.Ru 08:23
Футбол
Джорджевичу диагностировано повреждение связок колена
Чемпионат 10:14
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Политика
Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit
Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Газета.Ru 10:06
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru 08:42
Общество
В Бейруте полиция разогнала протестующих водометами и газом
В столице Ливана полиция пыталась разогнать акцию протеста при помощи водяных пушек и гранат со слезоточивым газом.
Вести.Ru вчера в 17:36
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ 17 октября в 16:38
Происшествия
Под Киевом полицейские четыре часа пытали мужчину
Продолжались эти издевательства около четырёх часов.
News.ru 11:54
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Происшествия
Макгрегор вновь обвиняется в сексуальном насилии
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь оказался под следствием из-за сексуального насилия, сообщает TMZ.
Газета.Ru 17:15
Политика
Украина признала невозможность отсоединения от энергосистемы России
Украина принимает все возможные меры для отсоединения от энергосистемы России, однако на сегодня это невозможно, заявил замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.
Взгляд.ру вчера в 04:38
Футбол
Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед»
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был замечен на тренировке команды.
Soccer.ru 11:39
Происшествия
Один полицейский убил другого в Нальчике
Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.
Интерфакс 06:59
Армия и оружие
На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК вчера в 06:45
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов
Появление армии Сирии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова советника турецкого президента Ясина Актая.
Life.ru 16:35
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение 17 октября в 10:33
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Футбол
«Реал» минимально уступил «Майорке» в девятом туре Примеры
В матче девятого тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Майорка» в родных стенах победила мадридский «Реал».
RT на русском 16:56