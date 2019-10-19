Футбол

ЧемпионатЧемпионатМексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате

В 14-м туре чемпионата Мексики «Веракрус» принимал на своём поле «Тигрес». После стартового свистка футболисты хозяев остались на своих местах и демонстративно не участвовали в игре. Терпение гостей кончилось быстро, после чего они пошли в атаку и дважды отличились на третьей и пятой минутах.
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Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате

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Игроки мексиканского клуба четыре минуты стояли во время матча и пропустили два мяча

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Самый дикий матч в карьере Кариоки: соперники вышли на поле и просто стояли. И пропустили 2 гола

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Sports.ruвчера в 10:04

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Bobsoccerвчера в 01:27
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