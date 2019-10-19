В 14-м туре чемпионата Мексики «Веракрус» принимал на своём поле «Тигрес». После стартового свистка футболисты хозяев остались на своих местах и демонстративно не участвовали в игре. Терпение гостей кончилось быстро, после чего они пошли в атаку и дважды отличились на третьей и пятой минутах.

Энергетика Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.

Происшествия В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.

Космос Астрономы засомневались в молодости колец Сатурна Астрономы выдвинули ряд замечаний к недавнему анализу данных зонда «Кассини», который указал на относительно небольшой возраст колец Сатурна.

Общество Россияне потребляют больше рекомендованной нормы яиц В среднем житель России съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную рациональную норму на 8% (260 яиц), пишет РБК.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

Происшествия Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".

Наука Перец чили может замедлить прогрессирование рака легких Исследователи из Рурского университета Бохума в Германии, предполагают, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазами у больных раком легких.

Космос NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.

Здоровье Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Единоборства Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Кино Фильм «Джокер» собрал больше 500 миллионов долларов В России по предварительным данным фильм собрал за первые две недели проката около 1,25 миллиарда рублей (около 19,5 миллионов долларов США).

Происшествия МЧС: Поисковая операция на месте ЧП под Красноярском возобновлена В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили о возобновлении поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Космос Две женщины-астронавта впервые в истории вышли в открытый космос Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.

Авто Skoda продемонстрировала новую Skoda Octavia Компания Skoda показала на эскизах новую Skoda Octavia, в которой уже не будет двойных фар, а дизайн выполнят в стилистике флагманской модели «Суперб».

Музыка Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.

Политика Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.

Авто Названы регионы России с самым низким налогом на машину Владельцы машин с мощными двигателями от 150 до 200 лошадиных сил наиболее комфортно почувствуют себя в Ингушетии, Якутии и Магаданской области, где налог для них окажется не дороже 17 рублей за силу.

Здоровье Минздрав: в России выросла средняя продолжительность жизни По данным Минздрава, теперь средняя продолжительность жизни в стране составляет 73,6 года.

Политика Россия предоставит Сербии экспортный кредит В Белграде прошла торжественная церемония подписания соглашения о предоставлении Россией Сербии экспортного кредита.

Общество Двойника Зеленского нашли в Москве В Москве нашли мужчину, который имеет внешнее сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".