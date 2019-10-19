Футбол
ЧемпионатМексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
В 14-м туре чемпионата Мексики «Веракрус» принимал на своём поле «Тигрес». После стартового свистка футболисты хозяев остались на своих местах и демонстративно не участвовали в игре. Терпение гостей кончилось быстро, после чего они пошли в атаку и дважды отличились на третьей и пятой минутах.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 21:56, Вашингтон
Энергетика
Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Вести.Ru 21:19
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Футбол
Зенит — Ростов 6:1
Газета.Ru 13:42
Космос
Астрономы засомневались в молодости колец Сатурна
Астрономы выдвинули ряд замечаний к недавнему анализу данных зонда «Кассини», который указал на относительно небольшой возраст колец Сатурна.
N+1 17 октября в 20:02
Общество
Россияне потребляют больше рекомендованной нормы яиц
В среднем житель России съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную рациональную норму на 8% (260 яиц), пишет РБК.
BFM.ru вчера в 02:15
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Наука
Перец чили может замедлить прогрессирование рака легких
Исследователи из Рурского университета Бохума в Германии, предполагают, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазами у больных раком легких.
ГЛАС.RU вчера в 16:51
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 вчера в 12:36
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19:58
Здоровье
Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа
По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.
ТАСС 16 октября в 17:17
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 17 октября в 05:20
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости 09:00
Единоборства
Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter
Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.
iReactor 18:20
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 17 октября в 16:42
Кино
Фильм «Джокер» собрал больше 500 миллионов долларов
В России по предварительным данным фильм собрал за первые две недели проката около 1,25 миллиарда рублей (около 19,5 миллионов долларов США).
SM News 17 октября в 08:47
Происшествия
МЧС: Поисковая операция на месте ЧП под Красноярском возобновлена
В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили о возобновлении поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
RT на русском 20:30
Космос
Две женщины-астронавта впервые в истории вышли в открытый космос
Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
SciencePop вчера в 08:22
Авто
Skoda продемонстрировала новую Skoda Octavia
Компания Skoda показала на эскизах новую Skoda Octavia, в которой уже не будет двойных фар, а дизайн выполнят в стилистике флагманской модели «Суперб».
Tvoe-avto.com 17 октября в 08:10
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 17 октября в 06:01
Политика
Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit
Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Газета.Ru 10:06
Авто
Названы регионы России с самым низким налогом на машину
Владельцы машин с мощными двигателями от 150 до 200 лошадиных сил наиболее комфортно почувствуют себя в Ингушетии, Якутии и Магаданской области, где налог для них окажется не дороже 17 рублей за силу.
МИР 24 06:56
Здоровье
Минздрав: в России выросла средняя продолжительность жизни
По данным Минздрава, теперь средняя продолжительность жизни в стране составляет 73,6 года.
Накануне.Ru 16 октября в 17:18
Политика
Россия предоставит Сербии экспортный кредит
В Белграде прошла торжественная церемония подписания соглашения о предоставлении Россией Сербии экспортного кредита.
Московский Комсомолец 12:51
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
В Москве нашли мужчину, который имеет внешнее сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:19
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Армия и оружие
В сирийской Эр-Ракке началось восстановление нефтегазовых месторождений
"Восстановление работы месторождений потребует большого труда и привлечения крупных компаний", - добавил он.
РИА Новости 21:33
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru 08:42