Футбол
ЧемпионатМексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
В 14-м туре чемпионата Мексики «Веракрус» принимал на своём поле «Тигрес». После стартового свистка футболисты хозяев остались на своих местах и демонстративно не участвовали в игре. Терпение гостей кончилось быстро, после чего они пошли в атаку и дважды отличились на третьей и пятой минутах.
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Армия и оружие
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
Музыка
Вышла неизданная версия песни Принса
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева анонсировала посвященный ее юбилейному концерту фильм
Алла Пугачева поделилась с поклонниками в Instagram новым снимком, посредством которого анонсировала показ в кинотеатрах России уникального фильма.
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Музыка
В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение»
Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
Кино
На телеканале «Россия 1» выходит сериал «Екатерина. Самозванцы»
Политика
Туск получил от Джонсона письмо об отсрочке брексита
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что получил от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона письмо с просьбой об отсрочке брексита.
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
Общество
Меган Маркл призналась, что материнство дается ей с трудом
В ближайшие дни выходит документальный фильм «Harry & Meghan: An African Journey», и в сети уже появился эпизод, в котором Меган Маркл откровенно говорит о трудностях материнства и о том, как она чувствовала себя из-за навязчивого внимания прессы во время беременности.
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Космос
Две женщины-астронавта впервые в истории вышли в открытый космос
Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
Гаджеты
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 110
Компания HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, объявила о старте продаж очередного возрожденного кнопочного телефона.
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Политика
Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России
Президент Росси Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах.
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Общество
Сербия передаст России картины Николая Рериха до конца текущего года
Унесенный войной Рерих Судьба семи картин Николая Рериха, которые были обнаружены в собрании Национального музея Сербии, была неизвестна с момента нападения нацистской Германии на Югославию в апреле 1941 года.
Гаджеты
Apple в следующем году может представить пять новых iPhone
Всем топовым аппаратам приписывают поддержку работы в сетях пятого поколения и дополнительные модули ToF.
Авто
Легендарный Mitsubishi Pajero покинет Россию
Полноразмерный внедорожник Mitsubishi Pajero, флагман модельного ряда японской компании уйдет с российского рынка, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу марки.
Армия и оружие
Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»
Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.
Космос
Ученые нашли звезду, которая старше Вселенной
В 2000 году ученые пытались узнать возраст звезды, используя наблюдения с помощью спутника Hipparcos Европейского космического агентства (ЕКА).