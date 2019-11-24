Футбол
РИА НовостиМексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
Голкипер мексиканского футбольного клуба "Гвадалахара" Хосе Родригес забил курьезный гол в матче национального чемпионата. В воскресенье, 24 ноября, "Гвадалахара" принимала на своем поле "Веракрус" в рамках 19-тура чемпионата Мексики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Наука
Учёные определили опасное для здоровья количество чашек кофе в день
Ежедневное употребление шести и более чашек кофе в день грозит серьёзными осложнениями здоровья, предупредили специалисты.
Политика
В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму
В конце ноября 2017 года начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»
Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
Политика
Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Происшествия
Сильный взрыв прогремел в Кабуле
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Хоккей
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ
Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Транспорт
Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Политика
Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Общество
СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Происшествия
Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Футбол
«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч с ЦСКА
«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Шоу-бизнес
Лазарев выложил видео «милейшей» драки Крутого и матерящегося Баскова
"Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске!" - отметил под роликом исполнитель. Также он отметил свидетелей потасовки.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Происшествия
На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Политика
В Совфеде ответили на планы США заблокировать «Северный поток-2»
В верхней палате российского парламента прокомментировали заявление конгресса США о планах включить санкции против газопровода «Северный поток-2» в американский оборонный бюджет на 2020 год.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Хоккей
«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Общество
Свыше 110 человек погибли в ходе протестов в Ираке
111 человек стали жертвами столкновений между протестующими и стражами порядка в Ираке с начала октября, заявил министр здравоохранения страны Джафар Алави, сообщает агентство INA.