Голкипер мексиканского футбольного клуба "Гвадалахара" Хосе Родригес забил курьезный гол в матче национального чемпионата. В воскресенье, 24 ноября, "Гвадалахара" принимала на своем поле "Веракрус" в рамках 19-тура чемпионата Мексики.

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

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