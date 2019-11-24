Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

Голкипер мексиканского футбольного клуба "Гвадалахара" Хосе Родригес забил курьезный гол в матче национального чемпионата. В воскресенье, 24 ноября, "Гвадалахара" принимала на своем поле "Веракрус" в рамках 19-тура чемпионата Мексики.
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Мексиканский вратарь забил гол ударом через всё поле. Видео

Чемпионат10:10

Мексиканский голкипер забил гол ударом через все поле

Матч ТВ05:41

От ворот до ворот. Редкий гол из чемпионата Мексики

Спорт-Экспресс02:04

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru03:59

Вратарь забил ударом через все поле

Lenta.ru03:43

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

РИА Новости02:39

В Мексике вратарь забил мяч ударом через всё поле

RT на русском04:25
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В конце ноября 2017 года начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск.
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Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
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Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

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Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни.
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Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Общество

СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
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К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Rambler News Service 22 ноября в 13:51
Происшествия

Пилот самолета, экстренно севшего в Ростове, скончался

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Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
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Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
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Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
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«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч с ЦСКА

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Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

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Лазарев выложил видео «милейшей» драки Крутого и матерящегося Баскова

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Общество

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В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РИА Новости 05:29
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В Совфеде ответили на планы США заблокировать «Северный поток-2»

В верхней палате российского парламента прокомментировали заявление конгресса США о планах включить санкции против газопровода «Северный поток-2» в американский оборонный бюджет на 2020 год.
Expert.ru 09:00
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
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«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

RT на русском 09:27
Общество

Свыше 110 человек погибли в ходе протестов в Ираке

111 человек стали жертвами столкновений между протестующими и стражами порядка в Ираке с начала октября, заявил министр здравоохранения страны Джафар Алави, сообщает агентство INA.
Московский Комсомолец 10:11
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