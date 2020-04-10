Энергетика
Экономика сегодняМексику не устроило новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Министр энергетики Мексики Росио Нале не согласилась с условиями представителей других стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Переговоры представителей ОПЕК+ проходили в формате видеоконференции.
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