Политика

РИА НовостиРИА НовостиМеланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице. Соответствующее видео опубликовано в Twitter Washington Examiner.
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В российском детском саду торжественно открыли окна

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От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
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