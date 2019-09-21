Политика
РИА НовостиМеланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице. Соответствующее видео опубликовано в Twitter Washington Examiner.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 06:01, Вашингтон
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк»
В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.
Дни24 01:55
Политика
Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ
Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Вести.Ru 05:33
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Известия 19 сентября в 19:21
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета вчера в 19:25
Политика
Путин поздравил власти Армении с Днём независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
RT на русском 04:39
Общество
В Москве начался фестиваль «Круг света»
В Москве на Гребном канале стартовал девятый международный фестиваль "Круг света".
Москва 24 вчера в 13:55
Политика
Вакарчук объяснил, почему выбрал концерт, а не заседание в Раде
Народный депутат Верховной рады Святослав Вакарчук рассказал, почему предпочел концерт заседанию парламента.
РЕН ТВ 02:20
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Спорт
Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории
Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года, написал в твиттере журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:23
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Наука
Астрономы использовали мириды в качестве стандартных свечей
Астрономы обосновали возможность использования пульсаций переменных звезд типа Миры Кита (мирид) в качестве относительно близких стандартных свечей наряду с наиболее часто используемыми сегодня цефеидами.
N+1 19 сентября в 10:00
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Происшествия
В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам
В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
Политика
Трамп определился с новым советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.
Евразия Daily 18 сентября в 11:36
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Футбол
В сети появилось фото домашней формы «Барселоны» на следующий сезон
Испанские СМИ опубликовали фото домашней формы каталонского футбольного клуба «Барселона» на сезон-2020/21.
RT на русском 05:26
Политика
Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров
Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.
Известия вчера в 22:35
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Армия и оружие
Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»
Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
ТВ Центр вчера в 02:11
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 19 сентября в 00:58
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36