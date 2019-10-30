Полузащитник московского «Спартака» парагваец Лоренсо Мельгарехо заявил, что с удовольствием продлит контракт с «красно-белыми» и сыграет еще сто матчей за команду, но решение зависит не от него. Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на слова футболиста.

Мельгарехо о «Спартаке»: С радостью провел бы здесь еще сто матчей

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