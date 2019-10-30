Футбол
МК-СпортМельгарехо о «Спартаке»: С радостью провел бы здесь еще сто матчей
Полузащитник московского «Спартака» парагваец Лоренсо Мельгарехо заявил, что с удовольствием продлит контракт с «красно-белыми» и сыграет еще сто матчей за команду, но решение зависит не от него. Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на слова футболиста.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мельгарехо: Хочу ли я остаться в «Спартаке»? Безусловно, но не всё зависит от меня
Bookmaker-ratings.ru05:28
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:31, Вашингтон
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Происшествия
ФСБ задержала директора физического института РАН
Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
Политика
Зеленский раскрыл стратегию возвращения Донбасса и Крыма
Ранее президент Украины заявил, что безопасная реинтеграция должна стать последним из трех этапов прекращения войны в Донбассе.
Политика
Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США
Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.
Хоккей
«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Общество
Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах
Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
Происшествия
СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля
Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»
Шоу-бизнес
Почему лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Основатель компании MALFA, музыкант и продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контракта со всеми артистами лейбла.
Футбол
«Динамо» Киев — «Шахтер» Донецк: кто пройдет в следующий раунд?
«Шахтер» не проигрывает в последних семи матчах – в прогнозе мы оценили способность «Динамо» прервать эту серию 30 октября.
Общество
Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей
Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа
Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.
Происшествия
В Ярославле возбуждено дело после избиения ребенка в детсаду
Политика
Верховная рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
Верховная рада Украины на заседании в среду, 30 октября, приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Армия и оружие
Российские Т-72 появились в США
12 комплектов маскировки под Т-72 спецы уже установили. В ближайшие три года переоборудуют для маневров еще 48 машин.
Происшествия
В Томске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и машиной МЧС
В Томске в результате столкновения автобуса, пожарной машины и легкового автомобиля пострадали 12 человек.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Общество
Студенткам МГУ угрожали отчислением за поддержку Азата Мифтахова
Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
Общество
Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Сегодня утром теплоход "Этопирика" с первой группой туристов из Японии - 44 человека - прибыл в порт Южно-Курильска на острове Кунашир.
Происшествия
Обвиняемого в изготовлении взрывчатки подростка отпустили из СИЗО
Обвиняемого в изготовлении взрывчатки ученика одной из столичных школ отпустили под домашний арест.
Футбол
«Зенит» назвал состав на матч с «Томью», в заявке нет Дзюбы
Петербургский «Зенит» назвал состав на матч 1/8 финала Кубка России по футболу против «Томи».
Политика
Болгария отказала в визе российскому дипломату
Болгария отказала выдавать визу военному атташе российского посольства в Софии.
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»
Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Культура
Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters
Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".
Теннис