Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, высказался о своём выступлении в текущем сезоне. В 9 матчах РПЛ нападающий забил 4 мяча.

Мелкадзе: хотел развеять миф, что не умею забивать голы

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