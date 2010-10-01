Футбол

ЧемпионатЧемпионатМелкадзе: хотел развеять миф, что не умею забивать голы

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Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, высказался о своём выступлении в текущем сезоне. В 9 матчах РПЛ нападающий забил 4 мяча.
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