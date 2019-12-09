РПЛ

BobsoccerBobsoccerМелкадзе лучший в 19 туре, согласно данным WhoScored

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Портал статистики WhoScored представил свою версию команды недели после 19 тура Российской Премьер-Лиги.
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Кто был лучшим игроком 19-го тура РПЛ?

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Мелкадзе лучший в 19 туре, согласно данным WhoScored

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