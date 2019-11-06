Футбол
Газета.RuМелкадзе рассказал о своей реакции на критику
Нападющий "Тамбова" Геогрий Мелкадзе, чьи права в настоящее время принадлежат московскому "Спартаку", рассказал о своей реакции на критику, связанную с его продолжительной серии без забитых мячей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:54, Ашберн
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Спорт
Колобков: Россия выполняет все обязательства перед WADA
Россия выполняет все обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу соблюдения условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
ТАСС Спорт 04:14
Общество
В российском детдоме забеременели сразу три воспитанницы
В одном из детских домов Челябинской области забеременели сразу три несовершеннолетние воспитанницы, директору объявили выговор за «слабую воспитательную работу».
Lenta.ru вчера в 12:44
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Политика
МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Общество
РБК: в российских тюрьмах могут заблокировать сотовую связь
Как сообщает РБК, депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен внести в нижнюю палату парламента проект закона, который позволит отключать определенные номера от сотовой связи через операторов.
ТАСС 02:15
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
REGNUM вчера в 23:01
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета
04.11.2019 Владельцам старых iPhone и iPad надо установить новое программное обеспечение, предупредила корпорация Apple на своем официальном сайте.
Портал Поиск 04 ноября в 02:35
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество
Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
RT на русском 02:19
Экономика
Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:56
Общество
«Известия»: в вузах и колледжах может появиться новый предмет
Общероссийский народный фронт выступил с идеей ввести в программы среднего и высшего образования дисциплины по теме "Операционная эффективность".
ТАСС вчера в 22:21
Общество
Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе
В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
РБК 04:38
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Технологии
В Microsoft записали фильм «Супермен» на кусок кварцевого стекла
Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros. записала фильм "Супермен" 1978 года выпуска на кусок кварцевого стекла толщиной 2 миллиметра.
Интерфакс вчера в 08:35
Общество
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов.
Lenta.ru вчера в 15:08
Футбол
«Ювентус» и Роналду оскандалились в Москве
Московский Комсомолец 02:51
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Экономика
ФНС просит признать банкротом крупный петербургский завод
Собственником завода является британская компания European Venture Investments LTD. В 2017 году петербургская ФНС уже привлекала ВЗАС к ответственности из-за неуплаты налога на прибыль и НДС на сумму, превышающую 400 млн рублей.
Эксперт Северо-Запад 04:47
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Общество
Путин призвал повышать качество преподавания в школах
"Важно, чтобы качество преподавания в школах неуклонно повышалось", - заявил Путин, отметив, что школе также важны творческая и отвечающая духу времени работа учителей.
Московский Комсомолец 04:50