Футбол

Газета.RuГазета.RuМелкадзе рассказал о своей реакции на критику

Нападющий "Тамбова" Геогрий Мелкадзе, чьи права в настоящее время принадлежат московскому "Спартаку", рассказал о своей реакции на критику, связанную с его продолжительной серии без забитых мячей.
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Мелкадзе: слежу за «Спартаком». Надеюсь, будет шанс познакомиться с Тедеско

Чемпионат03:10

Мелкадзе рассказал о своей реакции на критику

Газета.Ru03:40
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Отец рядового Шамсутдинова считает что его сына «довели» до бойни

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В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
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Суд отказался вернуть работу уволенной за эротические фото тренеру

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«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства

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Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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