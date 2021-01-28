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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Мелкие инвесторы США обжаловали в суде запрет на покупку акций

В результате блокировки продаж акции GameStop упали с 469 долларов за акцию в четверг утром до 275 долларов. Напомним, после того как мелкие инвесторы атаковали крупных спекулянтов с Уолл-стрит, брокер-посредник перекрыл вообще этим инвесторам возможности покупки некоторых акций.В источнике
Новостной фронт
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3DNews
РБК
Блокчейн24
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Мелкие инвесторы США обжаловали в суде запрет на покупку акций

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Власти ФРГ запретят пассажирские авиаперевозки с пятью странами из-за мутации коронавируса

Правительство ФРГ договорилось о введении с 30 января запрета на пассажирские авиаперевозки с пятью странами - Бразилией, Великобританией, Ирландией, Португалией и ЮАР - из-за выявленных там многочисленных случаев инфицирования новыми штаммами коронавируса.
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Санкэй (Япония): японские и российские физики в жесткой конкуренции за открытие 119-го элемента таблицы Менделеева (Sankei Shimbun)

Японский Институт физико-химических исследований (сокращенное название по первым иероглифам Riken), которому принадлежит право открытия нового элемента таблицы Менделеева под названием «нихоний» (атомный номер 113, символ Nh), проводит активные эксперименты по продвижению к следующей цели — синтезу неоткрытого пока нового 119-го элемента с временным название унуненний и обозначением Uue.
ИноСМИвчера в 01:30