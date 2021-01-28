Мелкие инвесторы США обжаловали в суде запрет на покупку акций
В результате блокировки продаж акции GameStop упали с 469 долларов за акцию в четверг утром до 275 долларов. Напомним, после того как мелкие инвесторы атаковали крупных спекулянтов с Уолл-стрит, брокер-посредник перекрыл вообще этим инвесторам возможности покупки некоторых акций.В источнике
Подробнее о событии
Robinhood ограничила торговлю акциями GameStop на фоне их рекордного увеличения
Московские новостивчера в 12:24
WallStreetBets против Robinhood: пользователи подали в суд из-за запрета GameStop
Блокчейн24вчера в 13:48