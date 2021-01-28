В результате блокировки продаж акции GameStop упали с 469 долларов за акцию в четверг утром до 275 долларов. Напомним, после того как мелкие инвесторы атаковали крупных спекулянтов с Уолл-стрит, брокер-посредник перекрыл вообще этим инвесторам возможности покупки некоторых акций.

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