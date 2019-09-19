Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты

Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
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Украина откажется от мелких монет

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У украинцев изымут последние копейки

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Украина отказывается от монет

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С октября Украина начнет отказываться от монет

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Украинцев лишат копеек

Lenta.ruвчера в 09:05

На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты

РИА Новостивчера в 07:02
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:56, Вашингтон
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Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
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Главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.
Газета.Ru 03:17
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В Вашингтоне при стрельбе пострадали по меньшей мере шесть человек

В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали по меньшей мере шесть человек.
RT на русском вчера в 23:40
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В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу

Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости вчера в 19:54
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Мосгорсуд получил обращение прокуратуры о смягчении наказания Устинову

РБК 03:46
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Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru вчера в 07:41
Происшествия

На границе Бурятии задержали идущего в Москву шамана

Интерфакс вчера в 03:28
Происшествия

Задержанные северокорейские суда доставили в Находку

В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 22:33
Армия и оружие

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Диагональ дисплея телевизора составила 70 дюймов. Продажи Mi TV 4A стартуют сегодня, 19 сентября. Стоит устройство 564 доллара США.
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Технологии

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Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
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В рамках исследования динамики стоимости новых легковых автомобилей на российском рынке эксперты отметили, что цены на новые транспортные средства в России за последние пять лет увеличились на 76%.
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Молодой рядовой из Лебяги впал в кому после спарринга с офицером

После боя молодой человек впал в кому. Владислав находится в реанимации.
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Армия и оружие

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Как рассказали в Минобороны РФ, продолжительность полета составила более семи часов.
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Вести.Ru вчера в 10:03
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Газзаев: Поражения ЦСКА и «Краснодара» - удар по имиджу российского футбола

Бывший тренер сборной России и московского ЦСКА, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев назвал провалом старт российских клубов в Лиге Европы.
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Чарльз Хендерсон, руководящий X-Force Red в IBM Security, рассказывает о том, что сравнительно новый способ взлома с помощью модифицированного провода не рассчитан для массовых атак, но обходится очень дёшево и практически безотказен.
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