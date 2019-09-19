Экономика
РИА НовостиНа Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты
Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:56, Вашингтон
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Политика
Британский экс-премьер рассказал, почему Путин принял закон о запрете гей-пропаганды
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, почему в России был принят закон, запрещающий гей-пропаганду среди несовершеннолетних.
URA.Ru вчера в 17:39
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо на фото без макияжа
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась селфи без макияжа.
Lenta.ru 03:32
Политика
Путин прибыл в Оренбургскую область
Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Здоровье
Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru вчера в 05:16
Происшествия
На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи
Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Происшествия
В Одессе более 50 детей отравились в школьной столовой
В Одессе 53 школьника отравились после употребления пищи в столовой. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
РБК 03:16
Армия и оружие
В Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду
Главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.
Газета.Ru 03:17
Происшествия
В Вашингтоне при стрельбе пострадали по меньшей мере шесть человек
В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали по меньшей мере шесть человек.
RT на русском вчера в 23:40
Политика
В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу
Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости вчера в 19:54
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru вчера в 07:41
Происшествия
На границе Бурятии задержали идущего в Москву шамана
Интерфакс вчера в 03:28
Происшествия
Задержанные северокорейские суда доставили в Находку
В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 22:33
Армия и оружие
Раскрыты технические характеристики истребителя МиГ-35
Одним из главных преимуществ МиГ-35 разработчик называет сниженную радиолокационную заметность, четырехуровневое резервирование каждого канала управления, а также авионику нового поколения.
Дни24 03:15
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Диагональ дисплея телевизора составила 70 дюймов. Продажи Mi TV 4A стартуют сегодня, 19 сентября. Стоит устройство 564 доллара США.
RuNews24.ru вчера в 01:46
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia вчера в 06:20
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Экономика
За последние 5 лет цены на автомобили в России выросли на 76%
В рамках исследования динамики стоимости новых легковых автомобилей на российском рынке эксперты отметили, что цены на новые транспортные средства в России за последние пять лет увеличились на 76%.
32CARS.ru 02:00
Происшествия
Молодой рядовой из Лебяги впал в кому после спарринга с офицером
После боя молодой человек впал в кому. Владислав находится в реанимации.
Piter.tv 03:10
Армия и оружие
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Как рассказали в Минобороны РФ, продолжительность полета составила более семи часов.
ТК Звезда 17 сентября в 13:42
Футбол
Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru 18 сентября в 12:25
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Футбол
Газзаев: Поражения ЦСКА и «Краснодара» - удар по имиджу российского футбола
Бывший тренер сборной России и московского ЦСКА, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев назвал провалом старт российских клубов в Лиге Европы.
Российская газета 03:34
Шоу-бизнес
Свадьба Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой проходит в Петербурге
Свадьбу Бондарчука и Андреевой решено устроить в Петербурге потому, что это - родной город Паулины.
Газета Metro 17 сентября в 04:20
Политика
В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников
В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
RT на русском 02:23
Армия и оружие
В Сети запустили прямую трансляцию штурма «Зоны 51»
Над секретной базой «Зона 51» в штате Невада, которую хотели штурмовать 20 сентября активисты, временно закрыли воздушное пространство даже для аварийных служб.
ТК Звезда 02:41
Гаджеты
Хакер рассказал о взломе компьютера с помощью usb-зарядки
Чарльз Хендерсон, руководящий X-Force Red в IBM Security, рассказывает о том, что сравнительно новый способ взлома с помощью модифицированного провода не рассчитан для массовых атак, но обходится очень дёшево и практически безотказен.
ИнфоСМИ 03:39