С 1 октября на Украине изымут из оборота мелкие монеты, пишут «Известия». Отмечается, что из оборота уберут монеты номиналом в одну, две и пять копеек.

Украина с октября откажется от мелких монет

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