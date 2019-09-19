Экономика
Ореанда-НовостиУкраина с октября откажется от мелких монет
С 1 октября на Украине изымут из оборота мелкие монеты, пишут «Известия». Отмечается, что из оборота уберут монеты номиналом в одну, две и пять копеек.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
Политика
Кэмерон рассекретил отношение Путина к Крыму, ЛГБТ и Украине
Кэмерон пояснил, что он был обеспокоен принятием в России закона о запрете гей-пропаганды и затронул тему прав геев в разговоре наедине с Путиным.
PolitOnLine.Ru 06:52
Кино
«Гемини» с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром
Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.
Piter.tv 06:02
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.
Lenta.ru 05:39
Армия и оружие
В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ
Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде.
Pravda.Ru 01:15
Игры
Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam
Суд обязал его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке. Решение стало точкой в почти четырёхлетнем противостоянии.
Игромания.ру вчера в 15:49
Политика
В Еврокомиссии рассказали о сближении позиций России и Украины по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу между Россией, Евросоюзом и Украиной в конце октября и рассказал о сближении позиций сторон по этому вопросу.
ФАН вчера в 12:15
Общество
В Росгидромете дали прогноз на предстоящую зиму
Температурный фон на большей части территории России в ближайшие полгода ожидается около и выше средних многолетних значений, сообщается 20 сентября на сайте Росгидромета.
REGNUM 08:22
Армия и оружие
США рассматривают три варианта развития событий по Ирану
Исследовательская служба Конгресса США представила три возможных варианта развития событий вокруг ситуации с Ираном.
Pravda.Ru 05:36
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
ЖКХ
Бирюков анонсировал досрочную подачу отопления в соцучреждения Москвы
Подача тепла в социальные учреждения Москвы начнется досрочно. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков в пятницу, 20 сентября.
Известия 08:24
Футбол
Кокорин прошел медосмотр в «Зените»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru вчера в 05:34
Политика
МИД Украины заявил о «распаде санкционного механизма» против России
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» сообщил о «деградации» санкционного режима в отношении России.
РБК 07:12
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 03:48
Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Происшествия
В Брянской области убили двух сотрудников спецсвязи
На железнодорожной станции "Брянск-Орловский" нашли тела двух сотрудников спецсвязи, которые занимались доставкой почты.
Интерфакс 04:14
Происшествия
Открывшему стрельбу по полицейским в метро предъявили обвинение
Пресненский суд Москвы предъявил полицейскому Алексею Смирнову, расстрелявшему двух своих коллег в московском метро, обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
РБК 08:37
Происшествия
Россиянина освободили из 30-летнего рабства в Казахстане
В Казахстане освободили из трудового рабства мужчину, приехавшего на заработки из России еще в советское время.
Известия 04:22
Общество
Роструд назвал регионы России с высокой зарплатой
По данным ведомства, в Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали строительство, производство, добывающая промышленность и транспорт.
Коммерсантъ 01:43
Футбол
Кариус допустил результативную ошибку в матче со «Слованом»
Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус стал виновником первого гола «Слована» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Бомбардир.ру вчера в 18:55
Политика
Разведка США была обеспокоена разговором Трампа с Зеленским
Жалоба сотрудника американской разведки на телефонные разговоры главы США Дональда Трампа могла быть вызвана его общением с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил адвокат президента Рудольф Джулиани, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:34
Политика
В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.
RT на русском 07:24
Политика
В Кремле заявили о непричастности к задержанию шамана
Кремль не имеет никакого отношения к задержанию шамана, который отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы провести обряд.
РБК 07:24
Политика
Президент Польши по традиции явится на поклон к Трампу
Как известно, Дональд Трамп должен был прилететь в Польшу для участия в памятных мероприятиях по случаю восьмидесятой годовщины начала Второй мировой войны, но в последний момент передумал.
Новостной фронт вчера в 08:15
Происшествия
Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ
По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров.
REGNUM 05:14
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января
Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 07:37
Общество
Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября
Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября.
Ведомости вчера в 05:33
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС вчера в 11:39
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02