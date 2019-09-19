Экономика
Республика ТатарстанМелкие монеты с 1 октября изымут из оборота на Украине
Мелкие монеты перестанут быть платежным средством и будут изъяты из оборота на Украине с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Нацбанка страны.
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Россиянина освободили из 30-летнего рабства в Казахстане
В Казахстане освободили из трудового рабства мужчину, приехавшего на заработки из России еще в советское время.
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Amazon закупит 100 000 электрических фургонов
SpeedMe вчера в 14:41
Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
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В США разработан план прорыва ПВО в Калининградской области
Американские военные стратеги разработали план преодоления многоуровневой противовоздушной обороны под Калининградом и постоянно его обновляют с учетом новейших оружейных разработок, ведущихся обеими сторонами.
Вечерний курьер 03:11
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 05:11
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Путин остался доволен учениями «Центр-2019»
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Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Происшествия
Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera вчера в 15:38
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня вчера в 08:39
Политика
Песков сообщил о подготовке визита Мадуро в Россию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся подготовка визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Россию.
RT на русском 05:47
Футбол
Алексис предотвратил драку между Лукаку и Брозовичем
Новичок «Интера» нападающий Алексис Санчес предотвратил возможную драку между одноклубниками Ромелу Лукаку и Марсело Брозовичем в перерыве матча со «Славией» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Политика
Горячее питание в начальной школе станет обязательным
В Госдуму внесен законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
Российская газета 02:23
Политика
МИД Украины заявил о «распаде санкционного механизма» против России
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» сообщил о «деградации» санкционного режима в отношении России.
РБК 07:12
Политика
Все руководство городов и районов Крыма ушло в отставку
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что все главы городских и районных администраций в Крыму сложили подали заявления об отставке.
Газета.Ru 18 сентября в 13:30
Политика
ГБР получит секретные документы по инциденту в Керченском проливе
Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.
RT на русском 07:14
Культура
Микки Рурк пожелал быть похороненным на Украине
Голливудская звезда Микки Рурк недавно заявил о свои желании быть похороненным на кладбище маленького села Украины.
ИнфоСМИ 03:46
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Наука
Искусственные кораллы спасают жизни морским обитателям
Команда изобретателей из Университета имени Бен-Гуриона представила свою новую разработку - искусственные кораллы из биопластика, которые помогут сохранить привычную жизнь морских обитателей.
Ридус 04:45
Происшествия
«АльфаСтрахование» за повреждение Airbus А321 после жесткой посадки на поле выплатит 46,1 млн долл
Выплаты компании «Альфастрахование» по КАСКО за повреждение борта «Уральских авиалиний» после жесткой посадки на поле в Подмосковье 15 августа составят 46,1 млн долл.
Агентство Москва 05:49
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец 04:15
Здоровье
В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru 17 сентября в 20:52
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 17 сентября в 10:11