Мелкие монеты перестанут быть платежным средством и будут изъяты из оборота на Украине с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Нацбанка страны.

Мелкие монеты с 1 октября изымут из оборота на Украине

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