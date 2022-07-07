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Мельниченко считает, что санкции ЕС грозят крупнейшим кризисом продовольствия за 60 лет

Санкции, введенные странами Евросоюза против России и Белоруссии, чреваты самым крупным за последние 60 лет продовольственным кризисом в мире.
ТАСС
Российский бизнесмен, меценат и бывший член совета директоров «Еврохима» Андрей Мельниченко в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche оценил последствия санкций Европейского союза (ЕС) для всего мира.
Lenta.ru
Поставки российских и белорусских удобрений уже снизились на 30-40% из-за наложенных ЕС и США санкций.
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До санкций бизнесмену принадлежало 92,2% акций «Еврохима», который производит азотные, фосфорные и калийные удобрения.
РБК

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