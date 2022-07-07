ТАССМельниченко считает, что санкции ЕС грозят крупнейшим кризисом продовольствия за 60 летСанкции, введенные странами Евросоюза против России и Белоруссии, чреваты самым крупным за последние 60 лет продовольственным кризисом в мире.ТАССРоссийский бизнесмен, меценат и бывший член совета директоров «Еврохима» Андрей Мельниченко в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche оценил последствия санкций Европейского союза (ЕС) для всего мира.Lenta.ruПоставки российских и белорусских удобрений уже снизились на 30-40% из-за наложенных ЕС и США санкций.AMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и КонсалтингаДо санкций бизнесмену принадлежало 92,2% акций «Еврохима», который производит азотные, фосфорные и калийные удобрения.РБКЧитать далееСвернутьAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и КонсалтингаAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и КонсалтингаАгротаймРБКПодробнее о событииЭкс-владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко предупредил о голоде и продовольственном кризисе в миреАрктический Обозревательвчера в 15:59Меценат Мельниченко: санкции ЕС спровоцируют глобальный кризис продовольствия во всем миреОбщественная служба новостей19:25Российский миллиардер Мельниченко предупредил о глобальном голоде из-за санкций ЕСNews.ru18:50Мельниченко предупредил о глобальном голоде из-за санкций ЕСРБК18:09Бизнесмен Мельниченко заявил, что санкции ЕС грозят крупнейшим кризисом продовольствияLenta.ru19:34Мельниченко считает, что санкции ЕС грозят крупнейшим кризисом продовольствия за 60 летТАССвчера в 13:57Андрей Мельниченко: мир ждет крупнейший продовольственный кризисAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и Консалтингавчера в 12:35Показать ещёОценить29Поделиться