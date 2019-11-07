Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваМельники пожаловались в ФАС на рост цен на гречку

До настоящего времени жалоб на рост потребительских цен на гречку не было. Однако есть обращения от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий. Этому вопросу будет посвящено селекторное совещание в ФАС, которое запланировано на следующей неделе.
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ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

РИА Новости05:19

ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

РБК05:37

ФАС проведет проверки по гречихе

Известия05:52

Мельники пожаловались в ФАС на рост цен на гречку

Говорит Москва05:43

ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

Политика Сегодня06:00
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Происшествия

Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
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В WhatsApp поменялись настройки приватности

В мессенджере WhatsApp изменили настройки конфиденциальности для групп и обновили систему приглашения в беседы.
Газета.Ru 05:35
Армия и оружие

Две российские атомные подлодки провели «дуэль» в Арктике

РБК 05:56
Общество

AliExpress объявил о сокращении сроков доставки в Россию до 10 дней

AliExpress объявил о резком сокращении сроков доставки товаров в Россию до десяти дней.
News.ru 05:26
Происшествия

СМИ стало известно о возможном захвате самолета в аэропорту Амстердама

Голландские средства массовой информации сообщают, что в аэропорту «Схипхол» возможно был захвачен самолет.
iReactor вчера в 14:37
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Газета.Ru вчера в 05:46
Армия и оружие

Эрдоган: Турция задержала ребёнка аль-Багдади

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании ребёнка ликвидированного главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru 03:16
Армия и оружие

Минобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа

Минобороны России закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота (ТОФ).
Известия 02:22
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Общество

В Минобороны назвали вбросом версию об угрозах «опустить» Шамсутдинова

Пресс-служба Минобороны объявила «абсолютной ложью» публикации издания Baza и его Telegram-канала о том, что расстрелявший сослуживцев в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой изнасилования.
Ридус вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк высказалась о сборе денег на лечение

Семья Анастасии Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы.
Рамблер 00:11
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Финансы

Доллар и евро подешевели на рубль

Евро подешевел на 116 копеек, до 70,36.
ИА БанкИнформСервис 05 ноября в 05:13
Хоккей

СКА отправит Тихонова в «АК Барс»

Мойка78 вчера в 08:22
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Космос

Китай задумывается об экономической зоне Земля-Луна

ГЛАС.RU 05 ноября в 05:33
Общество

На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года

В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Наука

Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ

Российская газета 00:36
Общество

Задержан экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев

Задержан бывший глава подмосковного города Истра Андрей Вихарев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
Газета.Ru 06:01
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Футбол

Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»

Газета.Ru вчера в 14:17
Спорт

Стадион «Нижний Новгород» перейдет в собственность региона в 2020 году

Стадион «Нижний Новгород» будет передан в собственность Нижегоросдкой области 1 января 2020 года.
REGNUM вчера в 12:42
Общество

В России выросло число желающих вернуть смертную казнь

Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Армия и оружие

Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией

Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
RT на русском 03:39
Происшествия

СК возбудил дело из-за допуска к штурвалу самолёта «ИрАэро» девушки

RT на русском 05:20
Общество

Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

Газета.Ru 05:29
Общество

Словарь Collins выбрал словом года деятельность Греты Тунберг

Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.
РБК 05:17
Политика

Владимир Путин уже вылетел в Омск

ФедералПресс 04:50
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