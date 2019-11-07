До настоящего времени жалоб на рост потребительских цен на гречку не было. Однако есть обращения от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий. Этому вопросу будет посвящено селекторное совещание в ФАС, которое запланировано на следующей неделе.

Мельники пожаловались в ФАС на рост цен на гречку

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