Футбол
Вечерняя МоскваМемориальная доска вернулась на фасад стадиона «Динамо»
22 сентября прошла торжественная церемония возвращения на фасад стадиона «Динамо» памятной доски героям Великой Отечественной войны. Событие приурочили к 78-летию битвы под Москвой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:54, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко
Блокнот Ростов-на-Дону 05:11
Происшествия
На Кипре утонул российский турист
Турист из России утонул в море на пляже Протарас на Кипре, сообщает телеканал Sigma.
РИА Новости 16:32
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 06:43
Шоу-бизнес
Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»
Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН вчера в 05:16
Армия и оружие
Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство
Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
Avia.pro 09:30
Происшествия
Полиция Украины задержала виновника ДТП с 9 погибшими под Одессой
Сотрудники правоохранительных органов Украины провели задержание водителя грузовика, подозреваемого в совершении ДТП в Одесской области, в результате которого погибли девять человек.
iReactor 13:41
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета 20 сентября в 11:33
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Технологии
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».
Банки.ру 20 сентября в 12:32
Гаджеты
Селфи — прошлый век, настала пора слоуфи. Apple придумала новый термин для замедленных видео с фронтальной камеры
Новые смартфоны Apple, кроме прочего, получили новую функцию фронтальной камеры — возможность снимать замедленные видео с частотой 120 к/с.
iXBT.com 14:09
Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня 20 сентября в 08:18
Происшествия
Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании
Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
РИА Новости 07:22
Кино
Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»
В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 20 сентября в 12:54
Политика
Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Lenta.ru 12:50
Происшествия
Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика
Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.
Московский Комсомолец 17:04
Политика
Трамп допустил возможность публикации разговора с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что рассмотрит возможность публикации своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ 15:25
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Космос
Астрофизики мира спорят о необычных радиоприветах из космоса
Над странными повторяющимися «приветами» из глубин вселенной снова ломают головы астрофизики всего мира.
Вечерняя Москва 10:04
Общество
WB Games опубликовала видео в честь годовщины Бэтмена со странными символами
Пользователи в сети предложили, что таким образом WB Games может анонсировать новую игру про Бэтмена.
CyberSport.ru 11:43
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Общество
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
В 2007 году Баррон объявил, что пойдет по стопам отца, оставив около 97 процентов своего имущества, оцениваемого на тот момент в 2,3 миллиарда долларов, Фонду Конрада Н. Хилтона.
РИА Новости 13:27
Шоу-бизнес
Полина Гагарина попала в больницу
Российская певица Полина Гагарина оказалась в больнице.
РЕН ТВ 17:35
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Происшествия
На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн
Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.
Вести.Ru 16:58
Политика
Великобритания пообещала еще больше санкций после выхода из ЕС
Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта текущего года, однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра.
Lenta.ru 11:40