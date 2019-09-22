Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМемориальная доска вернулась на фасад стадиона «Динамо»

22 сентября прошла торжественная церемония возвращения на фасад стадиона «Динамо» памятной доски героям Великой Отечественной войны. Событие приурочили к 78-летию битвы под Москвой.
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Мемориальная доска вернулась на фасад стадиона «Динамо»

Вечерняя Москва14:59

«Динамо» – «Сочи» 2:3, 22 сентября 2019, похоже, это последний матч Хохлова

Чемпионат12:11

На фасад стадиона «Динамо» к 78-летию битвы под Москвой вернули мемориальную доску

Sport24.ru04:30

На фасад стадиона «Динамо» вернули мемориальную доску в память о ВОВ

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Торжественное открытие мемориальной доски в честь героев ВОВ прошло в Москве на «Динамо»

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Мемориальную доску памяти героев Великой Отечественной войны вернули на стадион «Динамо»

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Мемориальную доску памяти героев войны открыли на стадионе «Динамо»

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