22 сентября прошла торжественная церемония возвращения на фасад стадиона «Динамо» памятной доски героям Великой Отечественной войны. Событие приурочили к 78-летию битвы под Москвой.

Происшествия На Кипре утонул российский турист Турист из России утонул в море на пляже Протарас на Кипре, сообщает телеканал Sigma.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Шоу-бизнес Резник назвал Пугачеву «площадной певицей» Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.

Армия и оружие Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.

Происшествия Полиция Украины задержала виновника ДТП с 9 погибшими под Одессой Сотрудники правоохранительных органов Украины провели задержание водителя грузовика, подозреваемого в совершении ДТП в Одесской области, в результате которого погибли девять человек.

Общество В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.

Технологии ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».

Авто В МВД предупредили о новой волне угонов МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.

Происшествия Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.

Кино Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома» В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.

Политика Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.

Происшествия Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.

Политика Трамп допустил возможность публикации разговора с Зеленским Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что рассмотрит возможность публикации своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Космос Астрофизики мира спорят о необычных радиоприветах из космоса Над странными повторяющимися «приветами» из глубин вселенной снова ломают головы астрофизики всего мира.

Общество WB Games опубликовала видео в честь годовщины Бэтмена со странными символами Пользователи в сети предложили, что таким образом WB Games может анонсировать новую игру про Бэтмена.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Общество Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье В 2007 году Баррон объявил, что пойдет по стопам отца, оставив около 97 процентов своего имущества, оцениваемого на тот момент в 2,3 миллиарда долларов, Фонду Конрада Н. Хилтона.

Шоу-бизнес Полина Гагарина попала в больницу Российская певица Полина Гагарина оказалась в больнице.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Происшествия На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.