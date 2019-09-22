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Вечерняя МоскваМемориальная доска вернулась на фасад стадиона «Динамо»
22 сентября прошла торжественная церемония возвращения на фасад стадиона «Динамо» памятной доски героям Великой Отечественной войны. Событие приурочили к 78-летию битвы под Москвой.
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Торжественное открытие мемориальной доски в честь героев ВОВ прошло в Москве на «Динамо»
Народные новостивчера в 04:32
На фасад стадиона «Динамо» к 78-летию битвы под Москвой вернули мемориальную доску
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