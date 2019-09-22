Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМемориальная доска вернулась на фасад стадиона «Динамо»

22 сентября прошла торжественная церемония возвращения на фасад стадиона «Динамо» памятной доски героям Великой Отечественной войны. Событие приурочили к 78-летию битвы под Москвой.
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Мемориальную доску памяти героев Великой Отечественной войны вернули на стадион «Динамо»

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