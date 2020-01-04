"Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году", - заключила пресс-секретарь.

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

Энергетика Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Политика Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.

Политика В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

Армия и оружие Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Авто Lexus планирует обновить модельный ряд Люксовый бренд отстает от своих немецких конкурентов. У Lexus есть ряд моделей, которым необходимо обновление.

Политика BI: Трамп пропустил звонок Путина и рассвирепел Флинн пытался объяснить, что в Белый дом поступало большое количество звонков, однако президент США уже рвал и метал.

Здоровье Витамины, кофе и другие средства помогают в профилактике диабета Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.

Политика Иран запустил флешмоб «Я ненавижу Трампа» Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари дал старт флешмобу о ненависти к главе американского государства Дональду Трампу.

Шоу-бизнес Бойфренд показал Бузову без фильтров и макияжа Давид тоже не устает любоваться своей возлюбленной. И во время отдыха заснял ее без грамма косметики и фотофильтров.

Технологии В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7 Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.

Общество «Нафтогаз» остался «не в восторге» от сделки с «Газпромом» «Нафтогаз» был вынужден стать «буфером» между «Газпромом» и Украиной в соглашениях по транзиту российского газа и остался «не в восторге» от этого, но это часть компромисса, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в YouTube.

Общество Нидерланды перестали использовать название «Голландия» Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.

Кино Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.

Политика Иран назвал Германию соучастником убийства генерала КСИР Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер указала, что убийство генерала Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.