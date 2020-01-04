Политика

РИА НовостиРИА НовостиМендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

"Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году", - заключила пресс-секретарь.
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Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости18:15

Зеленского посчитали одним из самых влиятельных людей в мире

Известия20:18

На Украине Зеленского признали одним из самых влиятельных людей в мире

URA.Ru18:50

Зеленского окрестили «одним из самых влиятельных людей в мире»

Lenta.ru19:56

На Украине заявили о превращении Зеленского в одного из самых влиятельных людей мира

Газета.Ru20:31

В Киеве увидели превращение Зеленского в одного из самых влиятельных людей мира

Life.ru19:47

Подчинённая Зеленского рассказала, как растёт его влияние в мире

News.ru19:28
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Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Политика

Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Российская газета 20:15
Происшествия

Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 13:59
Армия и оружие

На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитов

На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби" .
Вести.Ru 20:23
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости 11:06
Армия и оружие

Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск

Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.
ТАСС 20:04
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Авто

Lexus планирует обновить модельный ряд

Люксовый бренд отстает от своих немецких конкурентов. У Lexus есть ряд моделей, которым необходимо обновление.
32CARS.ru вчера в 12:18
Политика

BI: Трамп пропустил звонок Путина и рассвирепел

Флинн пытался объяснить, что в Белый дом поступало большое количество звонков, однако президент США уже рвал и метал.
РЕН ТВ 20:35
Гаджеты

Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT

Актуальные Новости вчера в 09:36
Здоровье

Витамины, кофе и другие средства помогают в профилактике диабета

Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.
Ugpressa.ru вчера в 11:12
Политика

Иран запустил флешмоб «Я ненавижу Трампа»

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари дал старт флешмобу о ненависти к главе американского государства Дональду Трампу.
Взгляд.ру 16:52
Шоу-бизнес

Бойфренд показал Бузову без фильтров и макияжа

Давид тоже не устает любоваться своей возлюбленной. И во время отдыха заснял ее без грамма косметики и фотофильтров.
Wday.ru 02:15
Технологии

В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
РИА Новости 20:35
Здоровье

Нарколог предупредил об опасности уйти в запой в новогодние праздники

Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем.
Вечерняя Москва 01:53
Общество

«Нафтогаз» остался «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

«Нафтогаз» был вынужден стать «буфером» между «Газпромом» и Украиной в соглашениях по транзиту российского газа и остался «не в восторге» от этого, но это часть компромисса, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в YouTube.
Rambler News Service вчера в 00:17
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Гаджеты

Распродажа: МТС резко снизила цены на лучшие смартфоны Xiaomi. Сэкономить можно до 10 тысяч рублей

В интернет-магазине МТС сегодня, 1 января, началась акция, позволяющая существенно сэкономить при покупке смартфонов китайской компании Xiaomi.
Dgl.ru 01 января в 06:49
Общество

Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
RT на русском вчера в 00:28
Экономика

Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии

Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
REGNUM вчера в 03:33
Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Газета.Ru 18:50
Политика

Львовский журналист сравнил Киев с Москвой

РИА Новости 19:25
Общество

Наталья Поклонская раскритиковала российское ТВ за новогодние телешоу

Gazeta.SPb 14:17
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Жертвами пожара, площадь которого составила 110 квадратных метров, стали двое взрослых и двое детей.
Вести.Ru 03:57
Армия и оружие

Хафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию

РИА Новости 16:30
Политика

Иран назвал Германию соучастником убийства генерала КСИР

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер указала, что убийство генерала Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
Известия 14:41
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Футбол

«Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

"Спартак" не разрешил бразильскому защитнику Лукасу отправиться в расположение олимпийской сборной страны, сообщает Globo Esporte.
Sport.ru вчера в 14:14
Авто

Как там авторынок Украины? Самые покупаемые в 2019 году

В Украине увеличивается количество импортируемых легковушек. За прошлый год в страну ввезли почти 89 тысяч новых иномарок.
CarsGuru.net 06:20
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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Юлия Владимировна Мендель
Украинская журналистка
Украинский государственный деятель, журналист. Пресс-секретарь Президента Украины с 3 июня 2019 года.
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