Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что тот превращается в "одного из самых влиятельных людей в мире". Соответствующий пост она разместила в своем Facebook.

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

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