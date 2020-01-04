Политика
РИА НовостиМендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что тот превращается в "одного из самых влиятельных людей в мире". Соответствующий пост она разместила в своем Facebook.
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Мендель заявила, что считает Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»
Комсомольская правда22:10
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Сборная России по хоккею в полуфинале МЧМ сыграет со Швецией
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Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
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Realme X50 5G прошел сертификацию TENAA
Realme X50 5G, считающийся «убийцей» Redmi K30, прошел сертификацию TENAA.
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Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
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В результате инцидента пострадали восемь детей.
Армия и оружие
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Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Общество
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Название «Голландия» официально прекратило существование
Издание The Guardian сообщило, что название «Голландия» для обозначения Нидерландов прекратило существовать с 1 января.
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Сборная США по футболу отказалась ехать на Ближний Восток
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Футбол
Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за «Милан»
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
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В Освободительной войне Эстония потеряла порядка шести тысяч человек.
Общество
В Австралии вызвали 3000 резервистов для борьбы с пожарами
Экономика
Налоговый режим для самозанятых вводится в Волгоградской области
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Шоу-бизнес
Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
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Армия и оружие
Трамп заявил о готовности к дальнейшим действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к дальнейшим действиям против Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.