Политика

РИА НовостиРИА НовостиМендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что тот превращается в "одного из самых влиятельных людей в мире". Соответствующий пост она разместила в своем Facebook.
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Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости18:15

Зеленского посчитали одним из самых влиятельных людей в мире

Известия20:18

На Украине Зеленского признали одним из самых влиятельных людей в мире

URA.Ru18:50

Зеленского окрестили «одним из самых влиятельных людей в мире»

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На Украине заявили о превращении Зеленского в одного из самых влиятельных людей мира

Газета.Ru20:31

Мендель заявила, что считает Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

Комсомольская правда22:10

В Киеве увидели превращение Зеленского в одного из самых влиятельных людей мира

Life.ru19:47
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
Футбол

Форвард «Кристал Пэлас» Заа стал главной целью «Челси»

По данным источника, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард определил футболиста как главную цель на зимнее трансферное окно.
Спорт-Экспресс вчера в 06:34
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Общество

Метеоритный дождь Квадрантиды будет виден в России

BFM.ru 13:39
Армия и оружие

В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения

Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
РБК 19:10
Политика

Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter убийство в ходе ракетной атаки главы спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР иранского генерала Касема Сулеймани.
Московский Комсомолец 09:27
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, снизив мощности НАЗ до минимальных значений, сообщили сотрудники пресс-службы концерна «Белнефтехим».
УтроNews 04:26
Хоккей

Сборная России по хоккею в полуфинале МЧМ сыграет со Швецией

Во втором полуфинале встретятся Канада и Финляндия. Матчи пройдут 4 января в чешской Остраве.
Вечерняя Москва вчера в 23:44
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
РИА Новости 16:59
Шоу-бизнес

«Голый» клип Светланы Лободы с лошадью вызвал возмущения зрителей

Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.
Bimru.ru 07:09
Армия и оружие

Украина перебросила артиллерию к линии фронта у Луганска

Киев перебросил артиллерию к линии фронта у Луганска — в район оккупированного Счастья.
Rusvesna.su 13:00
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Общество

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС вчера в 22:29
Происшествия

Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Газета.Ru 18:50
Гаджеты

Realme X50 5G прошел сертификацию TENAA

Realme X50 5G, считающийся «убийцей» Redmi K30, прошел сертификацию TENAA.
Актуальные Новости 08:13
Армия и оружие

В ВДВ начали поступать новые средства десантирования боевой техники

Началась поставка в части и соединения парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955.
ГЛАС.RU 05:01
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Происшествия

Восемь детей пострадали при взрыве в клубе на Украине

В результате инцидента пострадали восемь детей.
ТК Звезда 20:07
Армия и оружие

Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Российская газета вчера в 11:45
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

РИА Новости 16:30
Общество

Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе

Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Известия 19:33
Общество

Название «Голландия» официально прекратило существование

Издание The Guardian сообщило, что название «Голландия» для обозначения Нидерландов прекратило существовать с 1 января.
ФАН 01 января в 22:26
Футбол

Сборная США по футболу отказалась ехать на Ближний Восток

Globallookpress Сборная США по футболу должна была провести в Катаре тренировочный 20-дневный сбор.
РЕН ТВ 21:40
Футбол

Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за «Милан»

Спорт-Экспресс 11:02
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Армия и оружие

Эстония призвала защищать ее даже в безнадежной ситуации

В Освободительной войне Эстония потеряла порядка шести тысяч человек.
Вести.Ru 08:51
Общество

В Австралии вызвали 3000 резервистов для борьбы с пожарами

RT на русском 21:56
Экономика

Налоговый режим для самозанятых вводится в Волгоградской области

Можно воспользоваться мобильным приложением «Мой налог», которое обеспечивает взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, сообщили «НовостиВолгогарда.ру» в пресс-службе УФНС по Волгоградской области.
НовостиВолгограда.ру вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Discover24 02:11
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности к дальнейшим действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к дальнейшим действиям против Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 16:54
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юлия Владимировна Мендель
Украинская журналистка
Украинский государственный деятель, журналист. Пресс-секретарь Президента Украины с 3 июня 2019 года.
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