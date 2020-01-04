Политика

РИА НовостиРИА НовостиМендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

"Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году", - заключила пресс-секретарь.
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На Украине заявили о превращении Зеленского в одного из самых влиятельных людей мира

Газета.Ruвчера в 20:31

Подчинённая Зеленского рассказала о росте его влияния в мире

News.ruвчера в 19:28

Зеленского окрестили «одним из самых влиятельных людей в мире»

Lenta.ruвчера в 19:56

В Киеве увидели превращение Зеленского в одного из самых влиятельных людей мира

Life.ruвчера в 19:47

Зеленского посчитали одним из самых влиятельных людей в мире

Известиявчера в 20:18

На Украине Зеленского признали одним из самых влиятельных людей в мире

URA.Ruвчера в 18:50

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новостивчера в 18:15
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Экономика

Эксперты прогнозируют в Петербурге рост цен на топливо

В Северной столице спрогнозировали сокращение числа АЗС и рост цен на топливо.
Gazeta.SPb 04:20
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru вчера в 16:10
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Газета.Ru 02:15
Политика

Белый дом назвал цель убийства Сулеймани

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
RT на русском вчера в 17:55
Политика

«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы

РИА Новости 03:33
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Газета.Ru вчера в 20:58
Спорт

WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Известия 03:15
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 01 января в 03:21
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Армия и оружие

ВС Ирака опровергли информацию об авиаударе по окрестностям Багдада

Командование иракской армии опровергло информацию об авиаударе по району эль-Таджи к северу от Багдада.
iReactor 03:29
Политика

Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Газета.Ru вчера в 21:20
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 вчера в 03:23
Технологии

EA банит игроков в BattleField V, если те играют на Linux

Сообщается, что игроков, которые «сидят» на Linux, банит Electronic Arts.
Игромания.ру 03:22
Происшествия

В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Газета.Ru 01:54
Кино

Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»

В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
Культуромания вчера в 05:36
Музыка

«Ленинград» воссоединится ради выступления на Coachella

Группа "Ленинград" воссоединится, чтобы выступить на калифорнийском фестивале Coachella. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
РЕН ТВ вчера в 06:08
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru вчера в 06:13
Здоровье

Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции

Как рассказали агентству «Интерфакс» в петербургском управлении Роспотребнадзора, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель.
MedikForum.ru вчера в 10:20
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости вчера в 02:18
Происшествия

При пожаре в общежитии в Воронеже пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при пожаре в девятиэтажном общежитии в Воронеже из здания эвакуировали свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 03:04
Общество

Лотерейный билет с выигрышем в миллиард рублей купили в Подмосковье

Вечерняя Москва вчера в 07:37
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости вчера в 00:52
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова: «Ноги не устану поднимать и в 60»

На протяжении всего творческого пути Анастасия Волочкова часто сталкивается с трудностями и критикой.
StarHit.ru вчера в 21:00
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Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»

Коммерсантъ вчера в 13:59
Происшествия

Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме

Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
REGNUM вчера в 23:41
Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
REGNUM вчера в 21:45
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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Юлия Владимировна Мендель
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Украинский государственный деятель, журналист. Пресс-секретарь Президента Украины с 3 июня 2019 года.
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