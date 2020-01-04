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РИА НовостиМендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»
"Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году", - заключила пресс-секретарь.
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На Украине заявили о превращении Зеленского в одного из самых влиятельных людей мира
Газета.Ruвчера в 20:31
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