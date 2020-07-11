Политика
Вести.RuМендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского. Как заявила Мендель в видео в соцсети Instagram, "каждый фейк имеет свое имя". Журналистов канала Мендель назвала "топ-фейкотворцами года".
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с чего всё началось
Официальный представитель президента Украины опубликовала на своей страннице в Instagram видеообращение, в котором прокомментировала информацию некоторых изданий о своей беременности от Зеленского.Российский Диалог09:44
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Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу ситуации со «Спартаком» в последние три года.
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Первые континенты были сформированы на Земле порядка трех миллиардов лет назад.
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Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot
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Минивэн Volkswagen Viloran демонстрирует высокий спрос на китайском рынке, опережая остальных конкурентов.
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