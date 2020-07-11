с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского. Как заявила Мендель в видео в соцсети Instagram, "каждый фейк имеет свое имя". Журналистов канала Мендель назвала "топ-фейкотворцами года".

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Культура «Your Eyes Tell»: Чонгук написал песню для романтического фильма Big Hit отправили продюсерам фильма несколько вариантов, несколько демоверсий будущей песни, и когда группа уже почти приступила к записи, оказалось, что Чонгук, просматривая отрывки из трейлера, написал песню, которую так и назвали – «Your Eyes Tell».

Футбол Семак назвал серьёзной полученную Лунёвым в матче с «Ахматом» травму Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную голкипером Андреем Лунёвым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Футбол Уткин сравнил боление за «Спартак» с отношениями с девушкой лёгкого поведения Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу ситуации со «Спартаком» в последние три года.

Авто Китайцы выпустили компактвэн в полтора раза дешевле Lada Largus Китайское совместное предприятие SAIC-General Motors выпустило бюджетный компактвэн Wuling Hong Guang V. Новинка в кузове фургон оказалась почти в полтора раза дешевле Lada Largus: цены в Поднебесной стартуют с 42 900 юаней (433 тысячи рублей), тогда как базовый Largus F90 стоит в России от 620 тысяч рублей. 12

Музыка Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня» В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать. 14

Гаджеты Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения. 2