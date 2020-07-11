Политика

Вести.RuВести.RuМендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского. Как заявила Мендель в видео в соцсети Instagram, "каждый фейк имеет свое имя". Журналистов канала Мендель назвала "топ-фейкотворцами года".
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с чего всё началось
Официальный представитель президента Украины опубликовала на своей страннице в Instagram
 видеообращение, в котором прокомментировала информацию некоторых изданий о своей беременности от Зеленского.
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Юлия Мендель прервала молчание после слухов о беременности от Зеленского

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Юлия Владимировна Мендель
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Журналист. Пресс-секретарь Президента Украины с 3 июня 2019 года.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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