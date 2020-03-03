Музыка
Shraibikus NewsМенеджер Little Big покинул группу после новости о «Евровидении»
Группу Little Big, которая в мае отправится в Роттердам на «Евровидение», покинул пиар-менеджер и директор по развитию коллектива Андрей Орехов. В интервью он объяснил свое решение тем, путь коллектива начал расходиться с его представлениями о том, чем он хочет заниматься.
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Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Политика
Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Армия и оружие
Турция разместит дополнительные системы ПВО в Сирии
Анкара разместит в Сирии дополнительные системы ПВО.
Экономика
Минфин РФ огласил сроки получения средств от продажи акций Сбербанка
В свою очередь первый зампред ЦБ Ксения Юдаева предложила правительству скорректировать сроки перевода средств от сделки по Сбербанку в бюджет.
Здоровье
Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей
Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
Футбол
В Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций
3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций.
Футбол
Телеканал «Футбол» покажет полуфинальные матчи Кубка Франции
Телеканал «Футбол» покажет в прямом эфире полуфинальные матчи Кубка Франции сезона-2019/2020.
Общество
Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.
Экономика
Пенсионная реформа пополнила бюджет на 21,5 млрд рублей
Российский бюджет сэкономил 21,5 млрд рублей из-за повышения пенсионного возраста.
Автоспорт
Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок
Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.
Общество
Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News
Роскомнадзор составил на BBC World News протоколы за нарушение российского законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.
Космос
Ученые: Проходящая звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
Ученые предположили, что проходящая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы.
Хоккей
Хоккеист «Спартака» Гончаров дисквалифицирован на четыре матча КХЛ
Защитник московского "Спартака" Максим Гончаров дисквалифицирован на четыре матча КХЛ и наказан денежным штрафом за грубую игру в матче первого раунда Кубка Гагарина с московским "Динамо", сообщается на сайте лиги.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Экономика
Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Музыка
Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении
Авто
Названы ошибки водителей, провоцирующие поломку двигателей
Эксперты рассказали, какие ошибки могут обусловить поломку мотора автомобиля.
Интернет
«Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в отдельное юрлицо
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Спорт
Появилось объяснение поддельных подписей Родченкова
CAS уже потребовал от МОК объяснений, которые должны поступить судьям международного спортивного арбитража третьего марта.
Происшествия
В Казани школьник планировал массовое убийство одноклассников
Авто
Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
Под капотом установлен мотор на 3.8 литра, который имеет мощность в 650 лошадиных сил, что на 70 пунктов больше, чем агрегат, установленный в прошлой модификации.
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки
Со слов Долиной, болезнь дочери и внучки не представляет смертельной опасности.
Политика
Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
Футбол
Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня
Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.
Происшествия
Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых
В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
Хоккей
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).