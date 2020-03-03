Группу Little Big, которая в мае отправится в Роттердам на «Евровидение», покинул пиар-менеджер и директор по развитию коллектива Андрей Орехов. В интервью он объяснил свое решение тем, путь коллектива начал расходиться с его представлениями о том, чем он хочет заниматься.

Менеджер Little Big покинул группу после новости о «Евровидении»

Здоровье Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.

Автоспорт Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.

Хоккей Хоккеист «Спартака» Гончаров дисквалифицирован на четыре матча КХЛ Защитник московского "Спартака" Максим Гончаров дисквалифицирован на четыре матча КХЛ и наказан денежным штрафом за грубую игру в матче первого раунда Кубка Гагарина с московским "Динамо", сообщается на сайте лиги.

Политика Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Спорт Появилось объяснение поддельных подписей Родченкова CAS уже потребовал от МОК объяснений, которые должны поступить судьям международного спортивного арбитража третьего марта.

Авто Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным Под капотом установлен мотор на 3.8 литра, который имеет мощность в 650 лошадиных сил, что на 70 пунктов больше, чем агрегат, установленный в прошлой модификации.

Футбол Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.

Происшествия Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».