Музыка

АБНАБНМенеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

Закончил работать в компании Little Big, написал Андрей Орехов. Как он сам заявил в беседе с Telegram-каналом «Антиглянец», такое решение было принято в связи с тем, что «лично для меня путь группы начал расходиться с моими представлениями о том, чем я хочу заниматься».
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Пиар-менеджер покинул Little Big после новостей об участии на Евровидении

News.ruвчера в 07:39

От Little Big после путевки на «Евровидение» ушел менеджер

РЕН ТВвчера в 11:01

Почему после попадания Little Big на «Евровидение» от них ушел менеджер

Российская газетавчера в 10:42

Менеджер Little Big покинул группу после новостей об участии в «Евровидении»

Lenta.ruвчера в 09:21

Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении

РИА Новостивчера в 16:42

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

Rambler News Serviceвчера в 07:36

Группу Little Big после новостей об участии в «Евровидении» покинул член команды

Газета.Ruвчера в 06:44
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