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АБНМенеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»
Закончил работать в компании Little Big, написал Андрей Орехов. Как он сам заявил в беседе с Telegram-каналом «Антиглянец», такое решение было принято в связи с тем, что «лично для меня путь группы начал расходиться с моими представлениями о том, чем я хочу заниматься».
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Почему после попадания Little Big на «Евровидение» от них ушел менеджер
Российская газетавчера в 10:42
Группу Little Big после новостей об участии в «Евровидении» покинул член команды
Газета.Ruвчера в 06:44
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
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