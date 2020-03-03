Музыка
АБНМенеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»
Орехов добавил, что не находит себе в группе места. О том, что группа из Санкт-Петербурга будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение-2020» стало известно 2 марта. Премьера песни состоится в ближайшие дни.
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Почему после попадания Little Big на «Евровидение» от них ушел менеджер
Российская газетавчера в 10:42
Группу Little Big после новостей об участии в «Евровидении» покинул член команды
Газета.Ruвчера в 06:44
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