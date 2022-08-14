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Менеджер Манжос допустил снижение курса рубля к доллару осенью

Осенью вполне можно ожидать более или менее масштабное ослабление курса рубля по отношению к доллару как к ключевой иностранной валюте, рассказал агентству "Прайм" старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.
ПРАЙМ
Курс рубля осенью 2022 года может снизиться из-за падения цен на энергоносители и введения нового бюджетного правила.
Комсомольская правда
"Серьезную поддержку рублю в ближайшие недели и месяцы способны оказать высокие мировые цены на углеводородное сырье и сохранение среднесрочного спада объемов импорта иностранных товаров", — назвал спикер поддерживающие нацвалюту факторы.
ПРАЙМ
Исходя из технической картины, курс доллара США в течение ближайших 2-6 недель способен продолжить движение в достаточно широком диапазоне 55-68 руб.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Риск-менеджер Манжос ожидает падения курса рубля осенью из-за снижения стоимости нефти
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Риск-менеджер Манжос предупредил, что осенью рубль может ослабнуть из-за введения бюджетного правила
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Менеджер Манжос допустил снижение курса рубля к доллару осенью
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