Осенью вполне можно ожидать более или менее масштабное ослабление курса рубля по отношению к доллару как к ключевой иностранной валюте, рассказал агентству "Прайм" старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.
"Серьезную поддержку рублю в ближайшие недели и месяцы способны оказать высокие мировые цены на углеводородное сырье и сохранение среднесрочного спада объемов импорта иностранных товаров", — назвал спикер поддерживающие нацвалюту факторы.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил британскую газету Financial Times в искажении своих слов о возможном визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
На стоимость хлеба влияют цены на сырье, расходы на газ и электричество - они как раз существенно увеличиваются, указал Завьялов, а также доля ручного труда на предприятии и затраты производителей на хозяйственные расходы.