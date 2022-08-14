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Менеджер Манжос допустил снижение курса рубля к доллару осенью

Осенью курс рубля по отношению к доллару может ослабеть из-за нескольких причин, в числе которых — спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила, заявил старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.
RT на русском
Приближение налоговых периодов обычно выступает ситуативным фактором в пользу укрепления курса рубля.
ПРАЙМ
"Серьезную поддержку рублю в ближайшие недели и месяцы способны оказать высокие мировые цены на углеводородное сырье и сохранение среднесрочного спада объемов импорта иностранных товаров", — назвал спикер поддерживающие нацвалюту факторы.
ПРАЙМ
Если исходить из технической картины, то в ближайшие несколько недель доллар будет стоить 55-68 рублей.
РИА Новости

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