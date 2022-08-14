Осенью курс рубля по отношению к доллару может ослабеть из-за нескольких причин, в числе которых — спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила, заявил старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.
"Серьезную поддержку рублю в ближайшие недели и месяцы способны оказать высокие мировые цены на углеводородное сырье и сохранение среднесрочного спада объемов импорта иностранных товаров", — назвал спикер поддерживающие нацвалюту факторы.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал власти Киева прекратить обстреливать регион и дать возможность населению строить мирную жизнь и использовать право на самоопределение.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил британскую газету Financial Times в искажении своих слов о возможном визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
Венесуэла приостановила новые поставки сырой нефти в Европу после того, как госдепартамент США разрешил двум компаниям возобновить экспорт в рамках сделки «нефть в обмен на долг», сообщает Reuters со ссылкой на три источника.