Единоборства
ЧемпионатМенеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба
Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.
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Абдель-Азиз заявил, что вес Хабиба соответствует полутяжёлой весовой категории
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Менеджер Нурмагомедова: «Насколько знаю, следующим соперником Хабиба будет Жорж Сен-Пьер»
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