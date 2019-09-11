Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.

Происшествия В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей.

Политика Шойгу встретится с Нетаньяху в Сочи Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Здоровье В США намерены ввести лицензирование смесей для вейпов Через несколько месяцев в США будет запрещена продажа ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором.

Экономика В Минпромторге отрицают срыв эксперимента по маркировке парфюмерии Производители парфюмерии заявили, что эксперимент по маркировке духов, который должен был стартовать 1 июля, так и не начался, поскольку Минпромторг не подготовил вовремя методические рекомендации.

Политика Трамп заявил об ошибках Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.

Политика ЦИК Украины заявила о политической мотивированности её роспуска Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением.

Политика Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.

Политика В Крыму предложили Сенцову вернуться. В автозаке Вернуться в Крым в автозаке посоветовал Олегу Сенцову первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс 10 сентября, сообщают РИА Новости.

Общество Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».

Армия и оружие ВВС Израиля обстреляли 15 военных объектов ХАМАС Авианалет по 15 военным объектам ХАМАС в северной и центральной частях сектора Газа совершили израильские ВВС за совершенный ранее ракетный обстрел городов Ашкод и Ашкелон, 11 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу Израиля.

Армия и оружие Новые дроны найдут цель по сигналу сотового телефона В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу его сотового телефона.

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».

Гаджеты Цены на старые модели iPhone в России резко снизились Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.

Общество Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра» Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.

Финансы Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.

Гаджеты Галерея дня: официальные обои iPhone 11 и iPhone 11 Pro, включая версии под тёмную тему Красочными обоями iPhone 11 поделился ресурс Ispazio, пользователь Дилан Макдональд (Dylan McDonald) в социальной сети Twitter предоставил несколько версий под тёмную тему, а AR70214 тоже в Twitter предоставил высококачественные «родные» обои для iPhone 11 Pro.

Шоу-бизнес Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Происшествия При посадке в Шереметьево самолет столкнулся с птицей В аэропорту Шереметьево Boeing-737 при посадке столкнулся с крупной птицей, сообщили «Россия 1» и «Пятый канал», опубликовав соответствующее видео.

Футбол Бабаев: предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что минувшим летом «Зенит» сделал очень достойное предложение по защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.

Путешествия Посол объяснил, почему россияне все чаще гибнут в Турции В текущем туристическом сезоне россияне стали чаще умирать и получать травмы во время отдыха в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.