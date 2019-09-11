Единоборства

ЧемпионатЧемпионатМенеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба

Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.
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