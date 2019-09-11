Единоборства

Lenta.ruLenta.ruМенеджер Нурмагомедова назвал его следующего соперника

Слова Абдель-Азиза приводит TMZ. «Если Хабиб хочет драться для наследия, то бой против Сен-Пьера станет огромным событием», — посчитал менеджер. Он назвал канадца одним из величайших бойцов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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