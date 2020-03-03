Музыка
РИА НовостиМенеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении
PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов прекращает свою работу в музыкальном коллективе. Об этом он написал в своем фейсбуке. Вечером в понедельник стало известно о решении отправить Little Big от России на Евровидении-2020 в Роттердаме.
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