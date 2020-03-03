Музыка

РИА НовостиРИА НовостиМенеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении

PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов прекращает свою работу в музыкальном коллективе. Об этом он написал в своем фейсбуке. Вечером в понедельник стало известно о решении отправить Little Big от России на Евровидении-2020 в Роттердаме.
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Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении

РИА Новости16:42

От Little Big после путевки на «Евровидение» ушел менеджер

РЕН ТВ11:01

Почему после попадания Little Big на «Евровидение» от них ушел менеджер

Российская газета10:42

Менеджер Little Big покинул группу после новостей об участии в «Евровидении»

Lenta.ru09:21

Пиар-менеджер покинул Little Big после новостей об участии на Евровидении

News.ru07:39

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

Rambler News Service07:36

Группу Little Big после новостей об участии в «Евровидении» покинул член команды

Газета.Ru06:44
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