PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов прекращает свою работу в музыкальном коллективе. Об этом он написал в своем фейсбуке. Вечером в понедельник стало известно о решении отправить Little Big от России на Евровидении-2020 в Роттердаме.

Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении

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