Филипп Шайжанов, гендиректор компании Yoloco, анализирующей аккаунты в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта, подтверждает: порядка 89% блогеров могут не иметь никакого юридического статуса, а 11% являются самозанятыми или выступают как ИП.