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Менее 1% блогеров Рунета оказались зарегистрированными как ИП

Большинство блогеров, у которых больше 100 тыс. подписчиков, юридический статус имеют, добавляет Шайжанов.
РБК
Филипп Шайжанов, гендиректор компании Yoloco, анализирующей аккаунты в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта, подтверждает: порядка 89% блогеров могут не иметь никакого юридического статуса, а 11% являются самозанятыми или выступают как ИП.
РБК
Услуги инфлюенсера со статусом ИП обойдутся в среднем в 109,3 тыс. руб., самозанятого — 20,2 тыс. руб., физического лица — 8,6 тыс. руб.
РБК
Авторы исследования указывают, что низкая доля блогеров-ИП связана с тем, что для большинства пользователей ведение аккаунта в соцсетях остается хобби или подработкой.
Эхо Москвы

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