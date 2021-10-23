Филипп Шайжанов, гендиректор компании Yoloco, анализирующей аккаунты в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта, подтверждает: порядка 89% блогеров могут не иметь никакого юридического статуса, а 11% являются самозанятыми или выступают как ИП.
Кроме защиты от ионизирующих излучений, поликристаллические пленки висмута могут использоваться при создании датчиков магнитного поля и других спинтронных устройств, где информацию переносит не электрический ток, а ток спинов.
Российские и египетские десантники в рамках совместных учений "Защитники дружбы-2021" в Египте совершили первое совместное десантирование, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин счел в Facebook плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на территории Украины.