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Менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 19 751 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 843 (9,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Интерфакс
По-прежнему больше всего заболевших в Москве — 2472, в Петербурге — 1534, Подмосковье — 1271.
BFM.ru
Скончались за последние 24 часа от последствий коронавируса по стране 847 человек.
Московский Комсомолец
Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 10 519 733 случая COVID-19, вылечились 9 497 063 человека, умерли от последствий заболевания 309 707.
Известия

Подробнее о событии

За последние сутки в России зарегистрировали менее 20-ти тысяч новых случаев ковида впервые с конца сентября
Эхо Москвы04:35
За сутки выявлен минимальный с сентября прирост заболеваемости ковидом
Smotrim.ru04:29
В России за сутки выявили минимальные с сентября 19,7 тыс. случаев COVID-19
Известия04:01
В России впервые с сентября число случаев COVID-19 упало ниже 20 тыс
Московский Комсомолец04:10
В России впервые с конца сентября выявили менее 20 тысяч случаев COVID-19
Новая газета04:06
В России выявили 19 751 новый случай заражения коронавирусом за сутки
РИА Новости04:21
Менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки
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