ИнтерфаксМенее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 19 751 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 843 (9,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.ИнтерфаксПо-прежнему больше всего заболевших в Москве — 2472, в Петербурге — 1534, Подмосковье — 1271.BFM.ruСкончались за последние 24 часа от последствий коронавируса по стране 847 человек.Московский КомсомолецВсего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 10 519 733 случая COVID-19, вылечились 9 497 063 человека, умерли от последствий заболевания 309 707.ИзвестияЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruAnewsРосбалтНовая газетаИзвестияВести ПодмосковьяКурьер. Среда. БердскУтроНовый Деньe1.ruLife.ruРадио 1ИА Красная ВеснаЗакC.РуREGNUMАфиша DailyРБКПодробнее о событииЗа последние сутки в России зарегистрировали менее 20-ти тысяч новых случаев ковида впервые с конца сентябряЭхо Москвы04:35За сутки выявлен минимальный с сентября прирост заболеваемости ковидомSmotrim.ru04:29В России за сутки выявили минимальные с сентября 19,7 тыс. случаев COVID-19Известия04:01В России впервые с сентября число случаев COVID-19 упало ниже 20 тысМосковский Комсомолец04:10В России впервые с конца сентября выявили менее 20 тысяч случаев COVID-19Новая газета04:06В России выявили 19 751 новый случай заражения коронавирусом за суткиРИА Новости04:21Менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за суткиИнтерфакс04:00Показать ещёОценить10Поделиться