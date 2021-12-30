ИнтерфаксМенее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 19 751 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 843 (9,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.ИнтерфаксБольше всего заболевших в Москве — 2 472, Петербурге — 1534 и Подмосковье — 1 271.Говорит МоскваСкончались за последние 24 часа от последствий коронавируса по стране 847 человек.Московский КомсомолецВсего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 10 519 733 случая COVID-19, вылечились 9 497 063 человека, умерли от последствий заболевания 309 707.ИзвестияЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruAnewsГазета.RuРосбалтИзвестияВести ПодмосковьяКурьер. Среда. БердскУтроНовый ДеньLife.ruРадио 1Учительская газетаИА Красная ВеснаЗакC.РуREGNUMАфиша DailyПодробнее о событииЗа сутки выявлен минимальный с сентября прирост заболеваемости ковидомSmotrim.ruвчера в 04:29В России впервые с сентября число случаев COVID-19 упало ниже 20 тысМосковский Комсомолецвчера в 04:10Впервые с сентября в РФ выявили менее 20 тыс. заразившихся COVID-19 за суткиГазета.Ruвчера в 04:19В России выявлено меньше 20 тысяч новых случаев коронавируса за суткиГоворит Москвавчера в 04:14В России выявили 19 751 новый случай заражения коронавирусом за суткиРИА Новостивчера в 04:21В России за сутки выявили минимальные с сентября 19,7 тыс. случаев COVID-19Известиявчера в 04:01Менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за суткиИнтерфаксвчера в 04:00Показать ещёОценить11Поделиться