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Менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 19 751 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 843 (9,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Интерфакс
Больше всего заболевших в Москве — 2 472, Петербурге — 1534 и Подмосковье — 1 271.
Говорит Москва
Скончались за последние 24 часа от последствий коронавируса по стране 847 человек.
Московский Комсомолец
Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 10 519 733 случая COVID-19, вылечились 9 497 063 человека, умерли от последствий заболевания 309 707.
Известия

Подробнее о событии

За сутки выявлен минимальный с сентября прирост заболеваемости ковидом
Smotrim.ruвчера в 04:29
В России впервые с сентября число случаев COVID-19 упало ниже 20 тыс
Московский Комсомолецвчера в 04:10
Впервые с сентября в РФ выявили менее 20 тыс. заразившихся COVID-19 за сутки
Газета.Ruвчера в 04:19
В России выявлено меньше 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Говорит Москвавчера в 04:14
В России выявили 19 751 новый случай заражения коронавирусом за сутки
РИА Новостивчера в 04:21
В России за сутки выявили минимальные с сентября 19,7 тыс. случаев COVID-19
Известиявчера в 04:01
Менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки
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