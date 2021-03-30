Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
9111.ru

Менее 300 россиян добились бесплатного банкротства без суда

Бесплатно и не через суд оформить банкротство получилось у менее чем 300 россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс). Напомним, облегченная процедура банкротства физических лиц заработала в России только в сентябре 2020 года.В источнике
Pravda.Ru
Национальная служба новостей
Радио Sputnik
Zaim.com
Московский Комсомолец
ИнфоСМИ
Республика Татарстан
ПРАЙМ
Рамблер
Ведомости Урал
Магсити74
Галерея Чижова
Парламентская газета
Lenta.ru
Апрал
News.ru
Царьград
Блокнот.ру
РБК
Комсомольская правда
Известия
Росбалт
С чего всё началось

Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 россиян

В России в марте стали появляться первые граждане-банкроты, получившие статус по новой внесудебной процедуре. Упрощенная схема заработала с 1 сентября 2020 года, заявление на банкротство можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ).
РБК00:31

Подробнее о событии

Подсчитано число обанкротившихся по-новому россиян

Lenta.ru02:03

В России всплеск банкротств по-новому: Эксперты назвали три причины

Царьград04:17

Названо число россиян, признанных банкротами по упрощенной процедуре

Национальная служба новостей03:13

В России появились первые граждане-банкроты, которые получили этот статус по новому механизму, без суда

Эхо Москвы03:06

Бесплатного банкротства без суда добились менее 300 россиян

Известия04:45

Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 российских граждан

Московский Комсомолец01:02

Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 россиян

РБК00:31
Интересное

Суд в Париже отменил решение о выплате Россией украинскому Ощадбанку более $1 млрд

Апелляционный суд Парижа поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску украинского Ощадбанка на 1,3 млрд долларов, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.
Интерфакс09:44

Порошенко заявил о нежелании смотреть в глаза Путину

В свою очередь, Порошенко припомнил своим политическим противникам фразу президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что во время встречи лидеров "в нормандском формате" в Париже разглядел в глазах Путина "желание закончить войну".
Вести.Ru09:08

В Подмосковье возбуждено дело по факту убийства 16-летнего студента

«30 марта утром на пустыре в деревне Брехово Солнечногорского городского округа прохожим обнаружено тело 16-летнего московского студента со множественными ножевыми ранениями», — цитирует ТАСС сообщение представителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольги Врадий.
RT на русском07:51

Новый минивэн KIA Carnival 2021 года вышел на российский рынок с марта

На заводе "Автотор" в Калининграде начали производство крупного минивэна KIA Carnival и открыли предзаказ на машину по цене от 2,6 млн до 3,6 млн рублей Корейский производитель автомобилей KIA объявил о старте предзаказа на новый 8-местный минивэн Carnival 2021 года.
Регион online04:52