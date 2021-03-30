Менее 300 россиян добились бесплатного банкротства без суда
Бесплатно и не через суд оформить банкротство получилось у менее чем 300 россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс). Напомним, облегченная процедура банкротства физических лиц заработала в России только в сентябре 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 россиян
В России в марте стали появляться первые граждане-банкроты, получившие статус по новой внесудебной процедуре. Упрощенная схема заработала с 1 сентября 2020 года, заявление на банкротство можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ).
РБК00:31
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Национальная служба новостей03:13