с чего всё началось

Все находящиеся в России и осуществляющие полеты дроны должны быть зарегистрированы до 27 октября. Однако поставлено на учет менее 5% беспилотников, которые могут быть на руках у россиян. Как следует из статистики Росавиации, ведомство получило 3197 заявок на регистрацию дронов.

Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет

Шоу-бизнес Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.

Армия и оружие Американских военных выгоняют из Ирака Объединённое командование ВС Ирака настаивает на том, что американские военнослужащие, выведенные из Сирии, должны покинуть страну, так как им было дано разрешение только на транзит.

Экономика Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.

Шоу-бизнес Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк Чемпион в мужском одиночном катании Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин дал свою оценку родным и близким актрисы Анастасии Заворотнюк, скрывающих происходящее с артисткой, которая по официально неподтвержденным данным борется с раком головного мозга четвертой стадии.

Экономика В Калининградской области повысят взносы на капремонт домов На оперативном совещании в правительстве Калининградской области во вторник, 22 октября 2019 года, рассмотрен проект регионального закона о повышении взносов на капремонт многоэтажных домов.

Политика Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ.

Политика Мать осужденной в России гражданки Израиля записала видеообращение Мать осужденной в России за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар записала видеообращение с просьбой помиловать ее дочь.

Общество Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Политика Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».

Космос На Марсе нашли озеро, подобное земному Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.

Наука Новый метод редактирования генома оказался точнее классического CRISPR/Cas9 Исследователи опробовали его на нескольких типах клеток человека и утверждают, что он работает точнее, чем стандартный CRISPR/Cas9 и редакторы оснований.

Армия и оружие Группу российских военных экстренно перебросили на сирийско-турецкую границу назло Эрдогану Согласно ряду источников, крупная группа российских офицеров была переброшена в сирийский город Камышлы, расположенный прямо на границе с Турцией.

Транспорт В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.

Происшествия Полковник МВД России на пенсии застрелил любовника жены Полковник полиции в отставке застрелил бойфренда своей жены в квартире в Москве.

Политика Зеленскому пригрозили немирным Майданом Евродепутат пояснила, что каждый раз, когда на Украине менялась власть, система коррупции и влияние олигархов оставались прежними, и Зеленскому необходимо нивелировать их влияние.

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Общество Комитеты Госдумы поддержали законопроект о вытрезвителях Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, внесенный группой сенаторов в мае этого года, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес 40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.

Общество Император Японии Нарухито официально взошел на престол Император Японии Нарухито официально объявил о своем восхождении на престол, как того требует конституция страны и закон об императорском доме.

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Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.

Армия и оружие Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии Если власти США не выполнят своих обещаний по выводу курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока Сирии, Турция готова возобновить военную операцию «Источник мира».

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