Общество

ИзвестияИзвестияМенее 5% беспилотников в России поставлены на учет

Все находящиеся в России и осуществляющие полеты дроны должны быть зарегистрированы до 27 октября. Однако поставлено на учет менее 5% беспилотников, которые могут быть на руках у россиян. Как следует из статистики Росавиации, ведомство получило 3197 заявок на регистрацию дронов.
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с чего всё началось
К настоящему времени Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) получило 3,197 тыс. заявок на регистрацию беспилотных воздушных судов, говорится
 в сообщении ведомства.
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