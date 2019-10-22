с чего всё началось

Все находящиеся в России и осуществляющие полеты дроны должны быть зарегистрированы до 27 октября. Однако поставлено на учет менее 5% беспилотников, которые могут быть на руках у россиян. Как следует из статистики Росавиации, ведомство получило 3197 заявок на регистрацию дронов.

Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет

Футбол «Барселона» заплатила «Атлетико» €15 млн по делу Гризманна В результате судебных тяжб вина "Барсы" не была доказана, однако клуб обязали выплатить €15 млн в качестве компенсации за раннее начало переговоров с 28-летним футболистом.

Финансы Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.

Политика МИД Германии выступил против признания «голодомора» геноцидом Петиционный комитет бундестага рассмотрел просьбу о признании так называемого «голодомора» геноцидом, но МИД Германии рекомендовал отклонить эту петицию, заявил член комитета Арнольд Фаатц, сообщила 21 октября газета Deutsche Welle.

Кино Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора» Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Трамп планирует заключить ядерную сделку с Россией и Китаем Намерение заключить ядерную сделку с Россией и Китаем высказал президент США Дональд Трамп во время интервью на телеканале Fox News.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.

Политика Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.