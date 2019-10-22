Общество
ИзвестияМенее 5% беспилотников в России поставлены на учет
Все находящиеся в России и осуществляющие полеты дроны должны быть зарегистрированы до 27 октября. Однако поставлено на учет менее 5% беспилотников, которые могут быть на руках у россиян. Как следует из статистики Росавиации, ведомство получило 3197 заявок на регистрацию дронов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Происшествия
Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Общество
«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках
«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Футбол
«Барселона» заплатила «Атлетико» €15 млн по делу Гризманна
В результате судебных тяжб вина "Барсы" не была доказана, однако клуб обязали выплатить €15 млн в качестве компенсации за раннее начало переговоров с 28-летним футболистом.
Происшествия
На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф
Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Финансы
Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Общество
Журналист Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Армия и оружие
Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией
Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Происшествия
В Татарстане учительница заклеивала школьникам рты скотчем
Политика
МИД Германии выступил против признания «голодомора» геноцидом
Петиционный комитет бундестага рассмотрел просьбу о признании так называемого «голодомора» геноцидом, но МИД Германии рекомендовал отклонить эту петицию, заявил член комитета Арнольд Фаатц, сообщила 21 октября газета Deutsche Welle.
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.
Наука
Синтез-газ предложили производить с помощью «искусственного листа»
Ученым удалось создать систему, которая производит синтез-газ из углекислого газа и воды под действием солнечного света.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Армия и оружие
Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Забайкальский краевой суд признал жителя Читы, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Политика
Трамп планирует заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Намерение заключить ядерную сделку с Россией и Китаем высказал президент США Дональд Трамп во время интервью на телеканале Fox News.
Армия и оружие
Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер
Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
Политика
Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
Политика
Путин ввел в СПЧ Фаддеева и Вышинского вместо Федотова и Шульман
Армия и оружие
Косачев усомнился, что США применят силу против Турции из-за курдов-террористов в Сирии
Заявление государственного секретаря США Майка Помпео о готовности применения военной силы против Анкары в случае необходимости является не уведомлением о намерениях, а продолжением полемики с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и до применения военной силы вряд ли дойдет.
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных смартфонов
Master Lu назвали топ-10 самых быстрых и производительных смартфонов.
Происшествия
СК возбудил уголовные дела после обстрелов ВСУ жителей Донбасса
Следственный комитет (СК) России возбудил три уголовных дела после обстрела военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданского населения Донбасса.