Отмечается, что в столице число новых случаев коронавируса в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. При этом в Москве постепенно смягчаются ограничения, введенные в городе из-за угрозы распространения COVID-19.

Менее 700 новых случаев СOVID-19 выявили в Москве

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