Общество
РосбалтМенее 700 новых случаев СOVID-19 выявили в Москве
Отмечается, что в столице число новых случаев коронавируса в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. При этом в Москве постепенно смягчаются ограничения, введенные в городе из-за угрозы распространения COVID-19.
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В Москве вторые сутки подряд выявили менее 700 новых случаев коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 03:50
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Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Экономика
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для псковской журналистки Прокопьевой
В Псковском областном суде проходят прения по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
Коммерсантъ 04:42
Политика
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
Общество
RT требует Навального, Соболь и Znak.com выплатить 1,5 млн рублей
АНО «ТВ-Новости», управляющая телеканалом Russia Today, потребовала Алексея Навального, Любовь Соболь и сайт Znak.com выплатить по 500 тысяч рублей и удалить информацию о накрутке просмотров на YouTube-канале RT.
Sota.vision 02:27
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Кино
Создатели «Джона Уика» снимут сериал по игре My Friend Pedro
Экранизация My Friend Pedro будет состоять из получасовых эпизодов и представлять собой драматическую комедию с рейтингом R — просмотр для лиц младше 17 только в присутствии родителей В продюсерскую команду также вошли представители студий, а также глава издательства Devolver Digital Майк Уилсон.
Piter.tv 01:54
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Компания Apple начнет выпускать смартфоны линейки iPhone 12 без гарнитуры и зарядного устройства.
Live24 01 июля в 12:33
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по поправкам в конституцию, за которые проголосовали 77,92% россиян, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:53
Общество
В Германии ввели уголовное наказание за фотосъемку под юбкой
Бундестаг признал апскертинг – фото- и видеосъемку под юбкой – уголовным преступлением, наказание за такие действия – штраф или до двух лет заключения.
Взгляд.ру 03:49
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
В качестве доказательства фронтмен представил на YouTube-канале группы новый клип на песню «Фотосессия».
Live24 02:00
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Общество
Сдавать ЕГЭ готовятся более 35 тыс. петербуржцев
Всего перенесённый из-за COVID-19 экзамен готовятся сдавать 35,7 тыс. жителей Северной столицы: 24 тыс. — это выпускники школ 2020 года, 3 тыс. — окончившие учреждения профессионального образования горожане, 8 тыс. — выпускники прошлых лет.
DP.RU вчера в 07:48
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
Киберспорт
Аудитория Hyper Scape на Twitch превысила 450 тысяч человек
Некоторым стримерам выдали доступ к игре для технического теста: пиковый онлайн тайтла на Twitch уже превысил 450 тыс. человек.
CyberSport.ru вчера в 14:03
Финансы
Спрос на обмен валюты восстанавливается после смягчения ограничений
Большинство банков сообщает о росте числа операций по обмену валюты на фоне смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:04
Экономика
«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
Экономика
Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС вчера в 05:31
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Общество
Японский рыбак выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Японский блогер Мияги Азуса разместил в Сети кадр со своим уловом, который можно было бы использовать для съемок фильма "Аватар".
Народные новости вчера в 07:52
Политика
Испания сообщила об открытии границ со странами ЕС
Ранее Испания открыла закрывавшиеся из-за пандемии границы со странами Шенгенской зоны 21 июня, с Португалией - 1 июля, передает ТАСС.
ФедералПресс 03:36