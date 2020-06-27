За последние сутки в России выявлен 6 791 новый случай коронавируса в 83 регионах, сообщили в оперативном штабе, отслеживающим ситуацию с заболеваемостью на территории страны. 32,4% заболевших не имели клинических проявлений COVID-19.

Менее 7 тыс. новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

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Путешествия Coral Travel планирует дополнительные рейсы в Сочи и Анапу В "Интуристе" спрогнозировали, что популярные отели Сочи, Крыма и Анапы после 1 июля будут загружены на 100%, поскольку с июля по сентябрь будут принимать и тех, кто планировал путешествие в апреле-июне. 7

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Футбол «Крылья Советов» представили игрокам Талалаева в роли главного тренера Андрей Талалаев представлен футболистам "Крыльев Советов" в качестве главного тренера команды, сообщается на странице самарского клуба на странице в Instagram.

Общество Коронавирус выявлен у почти 40 сотрудников МИД России Лавров отметил, что почти четыре десятка случаев заражения выявлены в центральном аппарате МИД и представительствах в российских регионах. 2

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Политика Мишустин уволил замглавы Минкомсвязи Соколова Премьер Михаил Мишустин уволил заместитель главы Минкомсвязи Алексея Соколова, отвечавшего за информбезопасность и за вопросы IT-индустрии. 4