Коронавирус
ФАНМенее 7 тыс. новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки
За последние сутки в России выявлен 6 791 новый случай коронавируса в 83 регионах, сообщили в оперативном штабе, отслеживающим ситуацию с заболеваемостью на территории страны. 32,4% заболевших не имели клинических проявлений COVID-19.
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Общество
ЦИК усмотрел признаки сговора в действиях проголосовавшей трижды жительницы Израиля
Яэли Ильински, проголосовавшей в Израиле трижды по поправкам в Конституцию, грозит привлечение к ответственности за неоднократное голосование группой лиц по предварительному сговору, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Интерфакс 05:59
Путешествия
Coral Travel планирует дополнительные рейсы в Сочи и Анапу
В "Интуристе" спрогнозировали, что популярные отели Сочи, Крыма и Анапы после 1 июля будут загружены на 100%, поскольку с июля по сентябрь будут принимать и тех, кто планировал путешествие в апреле-июне.
Интерфакс 05:40
Общество
Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»
Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
Наука
Химики создали графеновые наноленты на полупроводниковой подложке
Международная группа исследователей впервые создала графеновые наноленты на поверхности полупроводников, свойства которых можно контролировать.
Индикатор 26 июня в 08:05
Футбол
«Крылья Советов» представили игрокам Талалаева в роли главного тренера
Андрей Талалаев представлен футболистам "Крыльев Советов" в качестве главного тренера команды, сообщается на странице самарского клуба на странице в Instagram.
РИА Новости 05:51
Общество
Коронавирус выявлен у почти 40 сотрудников МИД России
Лавров отметил, что почти четыре десятка случаев заражения выявлены в центральном аппарате МИД и представительствах в российских регионах.
REGNUM 04:47
Культура
Прошел слух, что Netflix работает над приквелом «Ведьмака»
Как сообщило издание WeGotThisCovered, от проверенного источника стало известно, что на стрим-сервисе Netflix планируется выпуск приквела сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru 05:50
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Общество
Житель польской деревни сделал лучшие фото НЛО за последние 40 лет
Житель польской деревни Ястрово сделал лучшие фотографии НЛО за 40 лет.
МИР 24 вчера в 18:43
Экономика
Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей
Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 27 июня в 10:25
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 27 июня в 16:54
Экономика
Делягин рассказал, как отберут сбережения россиян
Накопленные средства в банках, лежащие на счетах россиян, можно с легкостью отобрать, считает экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru вчера в 04:45
Общество
В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Здоровье
В Ивановской области возобновляют плановую медицинскую помощь
В понедельник, 29 июня, в Ивановской области возобновляют плановую медицинскую помощь, включая стоматологическую.
Кстати.News 26 июня в 07:26
Авто
В Петербурге продажи автомобилей в мае упали на 61%
В мае 2020 года в Петербурге было продано 4572 новых автомобиля, что на 61% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
DP.RU 04:45
Общество
Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК 27 июня в 17:02
Политика
Мишустин уволил замглавы Минкомсвязи Соколова
Премьер Михаил Мишустин уволил заместитель главы Минкомсвязи Алексея Соколова, отвечавшего за информбезопасность и за вопросы IT-индустрии.
Коммерсантъ 05:18
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Шоу-бизнес
Бузова устроила в бане фотосессию в стиле Волочковой
Певица Ольга Бузова устроила фотосессию в банном комплексе в стиле балерины Анастасии Волочковой.
ФАН вчера в 16:11
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ 27 июня в 08:20