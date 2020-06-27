Коронавирус

ФАНФАНМенее 7 тыс. новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

За последние сутки в России выявлен 6 791 новый случай коронавируса в 83 регионах, сообщили в оперативном штабе, отслеживающим ситуацию с заболеваемостью на территории страны. 32,4% заболевших не имели клинических проявлений COVID-19.
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За сутки в России выявлено 6719 случаев коронавируса

Известия03:37

В России выявлен 6 791 новый заболевший коронавирусом

TV BRICSвчера в 03:52

В России выявили 6,7 тысячи случаев коронавируса за сутки

Рамблер03:39

В России третий день подряд выявляют меньше 7 тыс. случаев коронавируса — за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 6 791 человек

Полит.рувчера в 03:57

В России за сутки выявлено 6719 заразившихся коронавирусом, всего — 641 156

Коммерсантъ03:37

В России зафиксировано 6852 новых случая коронавируса

Online47.ru27 июня в 03:48

В России за сутки выявлено 6 800 новых случаев COVID-19

Daily Storm26 июня в 05:42
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Общество

В ЦИК пригрозили делом повторно проголосовавшей россиянке в Израиле

Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовная ответственность.
РБК 07:07
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
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Происшествия

Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова

Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
RT на русском 07:25
3
Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
189
Общество

Жителей Сибири предупредили о разрушении городов в регионе

ФедералПресс вчера в 11:24
526
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
1,6K
Политика

В Германии ждут решения США по санкциям против «Северного потока — 2»

В кабмине ФРГ ожидают окончательного решения конгресса США по санкциям против "Северного потока 2", отношение к экстерриториальным санкциям остается неизменным, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 07:19
6
Политика

В ОСК оценили способность США создать ледокольный флот

США потребуется как минимум 7-8 лет на создание мощных ледоколов, и стоить они будут в три раза дороже, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Взгляд.ру 07:28
Политика

Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке

Президент России Владимир Путин не станет прибегать к онлайн-голосованию на плебисците по вопросу внесения поправок в Конституцию и посетит избирательный участок.
Lenta.ru 06:12
34
Происшествия

Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных

Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
1
Общество

Умер конструктор двигателей для ракеты Юрия Гагарина

Lenta.ru 05:58
1
Политика

Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»

В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35
7
Происшествия

Секс-скандал: в Перми учителя приговорили к девяти с половиной годам

Суд вынес наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, ограничения свободы на один год и десять месяцев.
REGNUM 03:44
64
Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
3
Общество

На российско-китайской границе медведи подрались и сломали фотоловушку

В Еврейской автономной области, на границе с Китаем два бурых медведя подрались, сломали фотоловушку и попали на видео.
Вести.Ru 05:12
3
Политика

Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»

Отмечается, что после произведенного запуска ракеты ополченцы Донбасса посчитали, что сбили военный самолет Украины.
Evo-rus.com 07:04
739
Шоу-бизнес

Бузова устроила в бане фотосессию в стиле Волочковой

Певица Ольга Бузова устроила фотосессию в банном комплексе в стиле балерины Анастасии Волочковой.
ФАН вчера в 16:11
11
Общество

Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля

С 28 марта в России действовал режим "нерабочих дней" из-за распространения в стране COVID-19.
Интерфакс 05:59
329
Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
1,8K
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
839
Футбол

Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском вчера в 07:39
Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
37
Общество

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09
760
Здоровье

Принятые кабмином на фоне пандемии меры спасли десятки тысяч россиян

Ограничительные меры, принятые властями для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасли десятки тысяч россиян.
Газета.Ru 05:37
4
Политика

Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды

Хотя у президента Украины Владимира Зеленского есть возможность принять решение о возобновлении подачи воды в Крым, жители полуострова не будут просить его об этом.
Газета.Ru вчера в 09:09
437
Политика

Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один»

В сентябре 2010 года парламент Чечни — по предложению самого Рамзана Кадырова — принял решение о смене названия должности руководителя региона с «президента» на «главу республики».
РБК 07:24
Политика

Песков: Не было оповещений об угрозе повышения радиации в России

Песков подчеркнул, что не было оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в стране.
RuNews24.ru 07:25
2
Общество

РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
7
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
7
Общество

В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию

РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
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