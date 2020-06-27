За последние сутки в России выявлен 6 791 новый случай коронавируса в 83 регионах, сообщили в оперативном штабе, отслеживающим ситуацию с заболеваемостью на территории страны. 32,4% заболевших не имели клинических проявлений COVID-19.

Менее 7 тыс. новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

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