Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в России снизилось до 6 800. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии Минздрава.

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Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.

Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России

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